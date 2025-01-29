真人版寄生上流！公寓傳「恐怖哭喊」怪事不斷　地下竟藏怪男

▲ 男子發現地下室有陌生人闖入寄居。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合報導

美國俄勒岡州波特蘭一名男子近日發文分享，他在自家公寓大樓地下室發現一名陌生男子寄居數周，宛如真實版《寄生上流》，起初只是衣物和包裹失竊，後來卻發現地下室傳來陣陣怪聲，才逐漸揭開恐怖真相，詭異的是大樓明明有密碼及24小時保全，卻無法阻止陌生人闖入。

根據《紐約郵報》，28歲的蘭福德（Wyatt Lanford）在TikTok影片中透露，他原本以為「非法佔房族」（squatters）只是都市傳說，沒想到一搬到波特蘭就親身經歷。他去年7月入住這棟公寓，最初幾個月一切正常，鄰居友善且租金合理，未料去年11月起外牆施工期間，疑似一名街友擅自進入大樓，接著便開始發生各種怪事。

蘭福德回憶，剛開始他聽見走廊傳來「尖叫、哭喊，甚至是像野獸般的低吼聲」，以為是鄰居發生意外，沒想到噪音愈發詭異。後來這名男子被保全趕走，物業公司還更換大樓安全密碼，居民一度以為事情已經解決，幾天後卻出現更離譜的情況。

蘭福德有天出門遛狗時聽見地下室傳來腳步聲，接著看到一名男子從地下室走出，雙方對視後，對方看看他的狗後迅速離開。蘭福德起初不以為意，後來卻看到鄰居在公告欄上警告，這名男子不僅在地下室偷衣物和包裹，還試圖竊取腳踏車，儼然將地下室當成臨時住所。

居民投訴過後，物業公司加裝更多監視器，並在地下室垃圾場附近找到一張床鋪和一些垃圾。此後蘭福德未再見到該名男子，但至今去地下室還是會感到害怕，尤其是洗衣房和垃圾處理區，認為物業公司應負起責任，避免未來類似事件重演。