他打掃驚覺「我家竟有地下室」！前屋主寄生7年　全家沒人知

▲前屋主出售房屋之後並未搬走，反而瞞著新屋主全家，一直偷偷住在地下室。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

中國江蘇省發生駭人案件，一名李姓男子砸下889萬人民幣（約新台幣4000萬元）購入中古屋，原以為是夢寐以求的好房子，住了7年才發現，前屋主根本沒搬走，反而一直「寄生」在地下室，與他的全家人偷偷一起生活著。

綜合陸媒報導，這棟房子位於沿海小鎮，交通便利，生活機能佳，也有精緻好看的裝潢，因此雖然是中古屋，但李姓男子相當中意，沒想到竟然被騙了7年。

有一天，李姓男子正在打掃家裡時，突然發現樓梯間的牆壁，隱藏著一道暗門，推開之後竟是一間地下室，內部不僅通風良好，甚至還有精緻吧台。

李姓男子無法接受這個可怕的事實，一狀告上了法院。他指控，前屋主出售房屋時，刻意隱瞞建有地下室的事實，更何況自己已經買下這棟房子，理應擁有地下室的產權。

對此，前屋主張姓女子主張，地下室是她個人的休閒空間，「我當初賣給你的是房子，可沒說過包括地下室」，這裡既非房子的一部分，當初更沒有被載明於契約上。

法院判定，即使地下室並未明載於買賣契約上，但確實屬於房屋結構的一部分，也能夠影響房價。前屋主沒有如實告知，已經違反誠實信用原則，必須負擔損害賠償責任，而地下室的所有權，也應該屬於李姓男子。