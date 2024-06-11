3980元房「變成一晚161萬」　她見額度傻了！飯店業：這環節出包

▲原PO訂房被盜刷161萬。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

網路刷卡真的要再三確認！一名妹子透露，明明下訂一間3980元的飯店房間，隔天卻發現刷卡失敗，且金額變成161萬3980元，正因為額度不夠才沒刷成功，無奈飯店與訂房網都互踢皮球，「是哪邊出了問題？好焦慮！」有同業質疑是飯店在推卸責任，「絕對是飯店的人員按錯金額了！」

一名女網友在Dcard表示，6月初在訂房網上訂飯店，金額是3980元，依過去經驗來說，刷完會預扣這筆款項，等實際入住後才會請款，殊不知訂完房隔天，她發現刷卡無效的訊息，接著打開網銀APP查看，赫見一筆161萬3980元的刷卡明細，「因為額度不夠所以刷卡失敗！」

打給飯店詢問，只得到「看得到刷卡失敗，看不到刷卡的金額」的答案，要原PO詢問訂房網站。無奈問了訂房網，客服指稱「該訂單是由酒店直接向客服收取房費」，兩方踢皮球的狀況，讓原PO傻眼不已，「是哪邊出了問題？好焦慮！」

底下網友熱議，「額度不夠沒被刷成功，終於找到沒錢的好處了」、「哪間這麼雷」、「我額度很低，被盜刷了額度的兩倍有成功，客服也不知道原因...超奇怪，反正之後就鎖卡，重新申請」、「我遇過！不過我是刷了2萬多，訂房網顯示是800但單位是美金，不給退要我去找飯店」、「應該是點到釣魚網站被詐騙了」、「我也被刷過，3980然後是美金」。

一名從事飯店業的女網友認為，「本業就是飯店櫃檯，來解答～絕對是飯店的人員按錯金額了，他們仗著客人不知道飯店跟訂房平台的作業方式，在推卸責任！」她分享類似狀況，如果預售權刷錯金額（之前有新人刷成客人的卡號末四碼）會趕緊取消&主動聯繫客人道歉+免費升等之類的補償，「這間飯店的處理方式真的有待加強，原PO不用太緊張～就是個人為疏失，也還好他金額誤按太高，根本刷不過，反而原PO的警覺心很高，很多人都不會注意到刷卡資訊，我覺得你很棒！」