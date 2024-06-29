56%民眾看漲Q3房價　創近10季新高

▲根據信義房屋購屋意向調查，56%的受訪者認為未來房價看漲，該比例創下近10季調查新高。（圖／ETtoday資料照）

記者陳意雯／台北報導

近日台股一度衝上2萬3千點，央行的第六波選擇性信用管制措施已經開始實施，信義房屋調查第三季購屋意向，結果顯示，看漲房價的比例高達56%，創下近10季以來的單季新高。

調查結果反映部分民眾對通膨的預期仍然強烈，45%的受訪者認為通膨會帶動房價上升，另有30%認為通膨雖存在，但對房市的影響有限。至於股市大漲，僅有11%的受訪者表示獲利豐厚，購屋預算因此增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，此次調查反映民眾信心是近兩年半以來，最為樂觀的時期。對比一手市場的熱銷，二手市場的買賣移轉棟數也持續增加，「這與股市創高所帶來的資金與密切相關。此外，新青安也幫助年輕族群購屋，而央行的選擇性信用管制措施，並未對市場信心造成明顯衝擊。」

雖然台股衝上2萬3千點，但僅有11%的受訪者表示獲利豐厚，購屋預算因此增加，41%的受訪者則表示購屋資金與股市資金無關。

在房價預期部分，曾敬德表示，56%的受訪者認為未來房價看漲，該比例創下近10季調查新高，「上季調查看漲比例僅為42%，而2022年第二季到2023年第三季，看跌比例則超過看漲，顯見目前市場信心表現十分強勁。