「門口腳踏墊丟洗衣機」婆婆習慣差！　人妻崩潰：老公還是媽寶

▲家中只有一台洗衣機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

婆婆和媳婦難免因為生活習慣或價值觀不同，進而引發糾紛或衝突，一名人妻抱怨，婆婆衛生習慣超差，總是把放在門口的腳踏墊丟進洗衣機，用完的垃圾不丟，鍋碗放到隔天才洗，最崩潰的是，老公竟然是個媽寶，「媽媽說的都是對的」，等小孩長大，自己也有能力了，就會立刻搬走。

「我的婆婆很奇葩！」人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，家裡只有一台洗衣機，負責洗全家的衣服，婆婆總愛把門口的腳踏墊丟進洗衣機一起洗，衛生習慣超差，「家裡還有一個小小孩」，不僅如此，用過的鍋子、鍋鏟不洗，堆到隔天才要洗。

假日全家出遊，想說在外面隨便吃一吃就好，但婆婆不願意外食，堅持要回家煮飯，並要求全家人回家吃飯，「她平時煮飯要兩個小時起跳，所以每次等她煮都要餓很久，直接買外食回來還會被唸到臭頭」；平時買東西回家，婆婆也會嫌東嫌西，「有肉腥味、魚腥味、吃炸的不好、烤的也不好」，嫌棄水果農藥很多，不新鮮，「我買的不能吃，她買回來的都可以」。

原PO指出，婆婆總是在兒子面前裝病，家事都要媳婦做，而老公還是個媽寶，「媽媽說的永遠都對」，婚前以為是孝順，只能怪自己沒看清楚，但自己帶小孩沒有經濟能力，等到小孩長大了，就會立刻搬出去，「我絕對要遠離這些妖魔鬼怪」。

貼文一出，掀起網友討論，「永遠做清潔大隊，孩子在這環境好嗎」、「自己買一台洗衣機吧，好可怕」、「好像老人家都喜歡這樣子，真不理解為什麼」、「搬出去或自己買一台洗衣機」、「洗衣機上鎖」、「加油，祝妳早日脫離他家苦海」、「孝順的男人在婚姻上沒加分，曾經我也很天真」、「光腳踏墊丟下去洗衣機洗，這個真的會脾氣爆炸，衛生習慣很糟糕耶」。