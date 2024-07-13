「年輕人才是受害者！」　李同榮指新青安3大受益人是他們

▲房市專家表示，新青安真正的3大受益人是建商、售屋者以及投資客，而看似圓夢的年輕人則是深受其害 。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳意雯／台北報導

新青安真在幫助年輕人嗎？房市專家表示，新青安真正的3大受益人是建商、售屋者以及投資客，而看似圓夢的年輕人則是深受其害，直指年輕人為不足10萬元的補助，卻要額外承擔超過50萬元的房價增幅，而隨著房價高漲，無法購房的年輕人只能望屋興嘆，「等於無論是否購房，年輕人都成了這項政策的受害者。」

自新青安政策推行10個月以來，已吸引近6萬戶申請，貸款總額超過4000億元。房市趨勢專家李同榮表示，該政策不僅讓原本降溫的房市出現反彈，還導致成屋房價上漲超過10%，而超漲的幅度都要購屋者買單。

李同榮推論，新青安專案雖立意良善，卻引來3成以上假性需求介入因而推升房價，導致房市邁入高風險的情況。李同榮進一步分析，新青安政策的推出，實際上受益人有3類，第一是建商，利用該政策出清餘屋，通過促銷、低自備款拉高行情。第二類是售屋者，近1年受益於該政策上路，房價漲幅高達10%之多，售屋者因此賺取增值價差。第三則是轉租者，以公益房東名義免囤房稅，同時獲得裝潢補助與所得減免，享受貸款補助優惠之餘，利用5年寬限期提高槓桿，以租金支付貸款利息，5年後出售還可避開房地合一2.0重稅，可謂一舉三得。

李同榮形容，「新青安專案如同『新青年安非他命』，不自量力的年輕人貪圖5年寬限期的甜頭，踏入成為房奴的噩夢，對於暫時沒有購房能力的年輕人而言，高漲的房價更是遙不可及，虧損的終究還是那些有自住需求的年輕人。」提醒年輕人應三思而後行。