中和新成屋指標案「漢寶捷運學府No.3」　3房宜居尺度靜享市心繁華

▲中和新成屋指標案「漢寶捷運學府No.3」，離北市相當近，又坐擁都會中難得的萬坪綠意，居住環境相當宜人。（圖／翻攝自官網，下同）

房產中心／綜合報導

集結頂奢商場、五星國際酒店和頂級商辦的國際級摩天雙塔台北雙星，將帶領西區迎來嶄新蛻變、重返榮景，不僅讓區域耳目一新，同時創造了更多的就業機會，超大增值幅員擴及新北第一環，距離北市僅一橋之隔、生活機能豐富的中和吸引許多購屋自住客的目光，區域房市熱潮不斷，其中雙和第一品牌漢寶集團推出的新成屋指標案「漢寶捷運學府No.3」，尺度宜居的3房格局成為不少想要享受生活品質的人以及家庭客喜愛。

過去在中永和打造多個口碑建案的漢寶集團，秉持著促進都市機能再生與永續發展的擇地理念，創造出多處全新街廓名宅特區，使品牌深獲雙和家庭的信賴與肯定，為了讓購屋者能「眼見為憑」見證建築的優良品質，位於中和民利街的「漢寶捷運學府No.3」採取成屋銷售，地處萬坪嘉穗公園第一排，廣闊樹海綠意為日常生活帶來紓壓療癒氛圍，周邊鄰近員山公園、錦和公園、中和運動中心、左岸恐龍園區等休閒好去處，無需走遠即可親近自然、運動強身，隨時在中和城心綠洲度過健康生活。

▲▼上圖為員山公園，下圖為錦和公園。

便捷的交通網絡更是「漢寶捷運學府No.3」受青睞的主要原因，距離捷運萬大線中和高中站僅需步行約10分鐘，銜接中和新蘆線、環狀線以及四鐵共構的新板站與機捷，進出雙北即時悠遊、速抵國門機場都十分方便；再加上近中和交流道，國道三號、台64線、新北環快等道路網絡完整，通勤上下班、出行遊玩都四通八達，讓人一舉成為時間管理大師，省時高效人生盡在掌握之中。

▲「漢寶捷運學府No.3」進出可仰賴捷運、國道、快速道路等，交通方便，圖為台64線。

住在宜居空間過著幸福日子就是買房的最大意義，「漢寶捷運學府No.3」為民眾圓夢，位於中和市心的靜美43坪3房格局，邊間加上大片落地窗設計採光納景，更添室內尺度寬敞感受，搭配7米寬客餐廳，空間感開闊大器，讓人更眷戀家的舒適。獨立廚房、雙衛浴則是貼心的生活細節，蒸煮炒炸美味料理上桌的同時，異味油煙不入室；雙衛浴讓家庭成員使用上更有餘裕，且皆開窗設計，潮濕不找上門、更通風，輕鬆維持浴廁整潔。

「漢寶捷運學府No.3」不光是室內高坪效多機能，周邊擁有的完善生活機能、學區以及產業前景，也是達成理想生活的重要條件，像是擁有積穗、自強國小國中、中和高中，除了提供孩子們優質教育環境，每天能多睡10分鐘更是父母能給小孩的日常小確幸。位居環球生活圈內，平時就近即可到環球威秀影城看場電影，還有燦坤、好市多、全聯、家樂福、威力廣場等，滿足平時採買、消費、娛樂等需求，就連來自東京的世界級餐飲品牌「嘉」，都能在環球購物中心吃到，盡情享用美味漢堡排，便利生活不必遠求。

▲▼上圖為自強國小，下圖為中和高中。

此外，區域內還有做為北台灣科技廊道核心樞紐的遠東世紀園區，吸引了超過200家上市櫃公司進駐，為該區域注入了強大的產業加值效應。漢寶集團選址此地勾勒出一幅以青山為幕的養生之境，「漢寶捷運學府No.3」既能享有幽靜高質感居住品質，亦能將市心輝煌盡納其中，珍稀席位爭藏倒數中，適逢政府新青安貸款上路，想成家者可把握機會圓自己一個夢。

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