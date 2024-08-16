月薪3萬在台北怎麼活？　何世昌揭「人型金湯匙」殘酷真相

▲為什麼有人在台北市，可以只找個月入3萬元的工作？（圖／翻攝自Facebook／何世昌的房產知識Buffet+）

文／CTWANT

年輕人買房不靠父母比登天還難？馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文感嘆，有些年輕人低薪，讓有位令人敬重的前輩擔憂表示「月薪3萬在台北怎麼活？」但何世昌點出關鍵，那就是他們家可能一點都不缺錢，因此也不需要替他們擔心買不買得起房子的問題，「因為買房靠的是父母而不是薪水。」貼文曝光後也引發網友熱議。

「月薪三萬在台北怎麼活？」何世昌昨（15日）在臉書粉專《何世昌的房產知識Buffet+》發文指出，有位令人敬重的前輩講到1件令他憂心的事：「應徵高薪的業務員，時常招不到人。但招聘低薪的行政人員，履歷卻如雪片般飛來；這類工作每月薪資2萬8、頂多3萬多一些，未來薪資成長空間也有限，他們怎買得起房子？」

對此，何世昌認為，「其實我們可以換個角度思考，為什麼他們在台北市，可以只找個3萬塊的工作？不難懂，理由是他們不缺錢。也不需替他們擔心買不買得起房子，因為買房靠的是父母而不是薪水。」

或許有的人覺得這種說法太唬爛，但何世昌表示，很多台北人身邊都有這種朋友，那就是「薪水只是零用錢」、「他們只是需要一份工作，而不是需要薪水」。更有趣的是，他們的工作能力不差，但就不想要在工作上太勞累，「享受生活、輕鬆自得，人生操煩不用太多。」

何世昌也強調，他不是說所有台北人都是如此，但有不少台北人就是這麼任性，「坦白說，我還滿羡慕的，羡慕含金湯匙出身的人。不，應該說，他們本身就是人型金湯匙。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「重點，月薪3.8萬跟月薪8.3萬，在台北市一樣是都是買不起房子」、「薇閣裡面的學生，很多人的學費是阿公阿嬤在繳的」、「我也有這種朋友，剛開始出去玩，都會想說人家收入不高，自己多出一點，或是請對方吃飯，後來才發現這樣的朋友家裏有房在出租，或是本身就住雙北精華區。原來只有我需要付房租、房貸，窮的竟是只有我自己」、「你的說法無誤」、「這是真的，而且每個週末都喝好幾攤，再搭計程車回家，娛樂費應該逼近3萬薪水了，反正他們不缺錢」、「北部薪水三萬住家裡很爽！南部薪水二萬住家裡很爽！」

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