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美晶片大廠超微「50億研發中心」落腳高雄台南　房仲：外地買家已殺到

美晶片大廠超微50億研發中心落腳高雄台南　當地房仲曝光：外地買家已殺到▲超微（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

經濟部上月宣布，美國知名晶片製造商超微（AMD）表示將在高雄亞灣區、台南沙崙科學城設立價值50億的研發中心。消息曝光後，直覺讓人聯想到南台灣的房地產市場出現大幅提升的可能，而當地的房仲也表示，其實外地人早已開始大肆購買，自己單是今年就做了600萬的業績。

據報導指出，其實早在超微宣布之前，鴻海已於6月宣布與輝達（Nvidia）合作，計劃在高雄軟體園區建立一個先進的算力中心。這個中心將以超級晶片GB200伺服器為核心，預計在2026年完工。而這些科技巨頭的進駐，無疑為高雄亞灣區的發展帶來了多重利多。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，超微的進駐可能會帶來數百到上千名高級工程師，雖然目前沒有新建廠房的計劃，但可能會先租用空間再進行進一步布局。劉沛緹認為，這樣的產業進駐有望帶來磁吸效應，進一步推動當地房地產市場的發展。

劉沛緹也提到，最近已經有不少來自外縣市的買家進入市場，甚至有些自住客戶也是外地人。當中有些客戶原本住在北部，因為工作調動而來到亞灣買房，這也反映出「大家都往南部布局」的趨勢。

也因為這些原因，劉沛緹的業績也相當亮眼，今年至今已達600萬元，而且成交的客戶都沒有遇到貸款問題。

至於房價部分，劉沛緹解釋，目前高雄亞灣10年內的新古屋單價在每坪35到45萬元之間，而隨著區域內可用土地越來越少，建商的成本增加，未來推案的單價可能會進一步上升，未來房價有可能上漲到每坪50萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀也表示，過去科技大廠多集中在北高雄，如今鴻海、輝達和超微等公司選擇落腳亞灣，有助於實現南北高雄的平衡發展。

謝哲耀也提到，目前亞灣區的新案較少，最快可能在10到11月會有新案推出，預計開價約每坪50萬元。他也透露，包括三地建設、興富發、國揚建設等多家建商都在該地區持有土地，預計未來10年內會陸續開發，使得該區域逐漸熱鬧起來。但房價的未來走勢，還是要視就業機會的創造而定。

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關鍵字：房地產南台灣高雄亞灣超微

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