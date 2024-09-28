台中港市政特區吸引青壯買盤！愛上嚮往的度假感

▲嚮往回家度假的生活感，引發現代青壯買盤的共鳴！遠雄星呈壓軸鉅獻，打造海線新生活體驗。（採訪撰稿、攝影剪輯／ETtoday新聞雲）

房產中心／採訪報導

台中海線經過數十年的精心開發，已形成年產值高達2.4兆元的黃金科技廊帶重要端點，吸引了數千家供應鏈企業競相設立基地。近期，亞果集團計劃在此投資10億元，將台中港打造成海洋教育、親子以及遊艇的重要營運據點。產業的興起帶動了就業機會與經濟活動，不斷吸引青壯人口遷入。

▲▼台中海線得天獨厚的自然風場，吸引西門子、Vestas等歐洲知名風機製造商投資，帶動了就業機會與經濟活動。（圖／記者姜國輝攝）

第一太平戴維斯丁玟甄分析，台中港市政特區近期有較大型的投資受到市場關注，「包括亞果集團即將在這邊投資10億元，將整個台中港打造成海洋教育、親子以及遊艇的重要營運據點。而且近期也傳出美式賣場好市多評估進入海線。」

隨著高科技產業的興起，包括西門子、Vestas等歐洲知名風機製造商的投資，帶動了就業機會與經濟活動，吸引青壯人口遷入。台中港特區逐漸轉型為國際化、高品質生活環境的新興居住地，吸引許多建商與豪宅設計師為新興區域規劃新穎的建築和獨特的風格品味。丁玟甄說：「台中港市政特區這周邊過往5年的人口明顯成長，不管是房價的親民或者是未來的重大建設，都持續受到年輕族群或者是置產階級的關注。」

▲▼第一太平戴維斯丁玟甄分析，港區國際化發展與交通網絡利多，加上低基期盤整期的優勢吸引人口移入。（圖／記者姜國輝攝）

位於重劃區市政機關正對面的新建案「遠雄星呈」，為遠雄台中港市政核心壓軸大作，展現港區蛻變，匯聚高端需求，打造西海岸精緻度假宅。豪宅指名設計師王勝正認為住在海線是一種深呼吸，一種體驗過程，一種享受生活。「這裡有時尚精品，有大自然的海岸邊，有捷運，有國際機場，有國際港口，是一個完全具備的國際城市。遠雄星呈的39坪3房格局方正開闊，可以依照需求靈活規劃，19坪大面採光，精緻且舒適，滿足小家庭或單身貴族的需求。」

對於西海岸的喜愛，也觸動了王勝正對自然美學的生活想像，王勝正形容台中港市政特區「台中城市最美的方向是西邊，尤其是下午4點到5點之間，那橘色的天空如同一幅畫一般。他形容這段從市區往海線特區的旅程，就像比佛利山莊一路往聖塔瑪尼卡的日落大道，令人心曠神怡。」

▲▼39坪格局方正開闊可靈活規劃，同時擁有寬廳優勢，王勝正設計師讚：「寬廳，才能使公領域展現氣派與舒適。」（圖／記者姜國輝攝）

「遠雄星呈」希望帶給未來住戶不僅僅是一個居住空間，更是一種生活態度和體驗。通過這些設計，讓住戶能夠享受自然的美景，體驗舒適的生活方式，同時展現自己的品味和自信。台中港市政特區的獨特性在於它本身就優異的交通動能，更結合了國際港口、國際機場和捷運三大交通樞紐，這使得該區域具備發展成為國際化的新興指標。

▲▼19坪住宅擁有非常良好的採光優勢，王勝正認為具規劃優勢，視覺通透且不易有壓迫感。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼王勝正認為台中港市政特區中心正逐步發展，看好「遠雄星呈」高質量的生活體驗。（圖／記者姜國輝攝）