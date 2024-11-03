隔壁房申請補助　房東喊「租金全面漲2000元」！她怒：關我屁事

▲原PO租金被漲很無奈。（示意圖／Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

不少租屋族抱怨，租屋補助看得到吃不到，儘管無須房東同意，後續恐面臨不續租、或是漲租金的窘境，一名網友表示，月薪4.8萬元，在台北租屋，扣掉租金及生活花費，每月能存到的錢不多，最近房東告知隔壁有人申請租屋補助，所以租金漲2000元，但她根本沒有受惠，租金還要被漲，相當無奈。

有網友在Dcard發文，「租屋補助到底補到了誰？」月薪有4.8萬元，年終還有2個月，但在台北租房生活，每月能存的錢並不多，且不符合申請租屋補助的資格。然而，房東最近告知，有房客申請租屋補助，所以租金漲2000元，「但隔壁租金補助下來後，實際上比我付給房東的租金還少啊，為何我要被漲租啊？」

她認為不公平，「這種租補政策為何不能像之前發3倍券一樣，排富條款就好了」，像她這種要上不上，要下不下的薪水，租金補助政策並沒有帶來任何好處，相反的，還因此被全面漲租，讓她非常無奈。

貼文曝光，掀起網友討論，「有時候覺得努力到比較好的環境的自己，反而是弱勢族群」、「對領固定薪資的人所打出的均貧卡，中間的人超慘，買不起房又沒得領補助」、「妳就看開點，不然就換個房東吧，想著租補是補給弱勢的，妳的生活也比普通人再好一點，會不會比較好受」、「不同意房東的行為就搬走，而且合約內是不能漲租的，這點你一定要站穩」。

也有不少申請不到補助的網友感嘆，「月薪47K雙北租屋，加上年終跟投資收入後，一樣不能申請租補的路過」、「我也沒料到月薪4萬多就被排富了」、「根本爛政策，明明也才差48000沒多少，卻不能補助」。