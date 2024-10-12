建商欠債！　安平5層電梯透天三拍7829萬流標

▲大維國際建設因債權已屆清償期而未清償，名下持有的透天電梯店住，8日三拍底價7829萬元，以流標收場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南近年房市熱，大大小小建商紛紛搶進推案，大維國際建設因債權已屆清償期而未清償，名下持有的透天電梯店住，今年淪落法拍市場，遭拍賣原因為「給付票款」強制執行，三拍底價7829萬元，該案在網路還有同步開價6980萬元出售，日前無人投標以流標收場。

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該透天位於安平區府前三街，持分地坪58.38坪、公告建坪122坪，為地上5樓電梯店住，債務人為大維國際建設，8月20日曾以底價9666萬元一拍，以及9月10日以底價8699萬元進行二拍，前二拍均流標收場，日前三拍底價為7829萬元，換算單坪價格約64萬元，仍持續流標。

而法院公告透露，拍賣原因為「給付票款」強制執行。據了解，債權人為中租迪和，因設定最高限額6000萬元抵押權，債權已屆清償期而未受清償，遭法院拍賣抵押物。目前該透天整棟出租給「花田旅宿」，租期由2024年至2028年，且拍定後不點交，目前正常經營中。

根據台灣公司網顯示，大維國際建設為2012年成立。而根據營建署建築履歷查詢顯示，該公司僅在2022年申請1件使用執照，在台南堪稱一案建商。

▲目前三拍底價仍高於仲介的開價，因此流標也不意外。（圖／翻攝自住商不動產官網）

而該物件也有委託仲介銷售，開價為6980萬元。銷售資料表示，該棟有19間套房，可多元經營高投資標的商旅。

住商機構大南區協理林祺博表示，安平五期新大樓陸續完工，人口快速進駐，帶動商圈蓬勃發展，透天推案愈來愈少，屋齡10年內電梯透天，地坪約40坪，成交價也要3000~5000萬元，在該區是屬於比較保值產品，相當受南部透天族群歡迎。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，目前三拍底價仍高於仲介的開價，因此流標也不意外，不過近期央行祭出第7波信用管制，適逢政府打炒房，豪宅貸款成數只剩3成，高總價物件買氣較低，研判四拍之後才會有機會拍出。

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