房間空間窄又小「改成上下舖就好」！　網曝2缺點勸退：真的會垮

▲原PO推薦房間改用上下舖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

寸土寸金的時代，小坪數成為普通家庭首選，如果妥善的運用空間是一大問題，就有網友指出，如果房間的床改成上下舖，這樣就多出一個空間可以利用，平面的空間就變更大了，貼文曝光，有過來人勸退「我有一次因為睡醒急著下來，腳麻摔倒」、「爬樓梯很累，晚上起來尿尿你就知道」。

有網友在PTT發文，「沒人發現做上下舖生活空間就變大了嗎！」睡覺跟看書的時候，多數人都不會站著，因此他認為，房間的床改成上下舖，上層放床墊，下層放書桌，這樣就多出一個空間了，「一堆鄉民都不知道空間可以垂直利用，硬要把東西全塞在平面」。

他表示，把全部東西都塞在平面，擺一張床、衣櫃、書桌，房間的空間就用光了，「連走道都擠得要命，根本就整個廢到笑啊，為何一堆鄉民都沒想過空間可以垂直利用阿？」

貼文曝光，網友紛紛搖頭，爬上爬下很麻煩，而且容易有危險，「以為是學生宿舍？」「半夜上廁所很麻煩」、「晚上起來上廁所，還要從樓梯走下來，容易摔死」、「換床單麻煩，床墊不舒服」、「這樣不能躺雙人床耶，而且很有壓迫感」、「首先天花板要夠高」、「太肥真的會垮」。

也有網友笑喊，「你沒有帶女孩子回房間對不對？」「睡上鋪要怎麼做愛？」但有網友認為不錯，「我學生時期就住過這種的，其實還是可以做啦」。