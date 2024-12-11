「台灣＆台中」兆元產業動能啟動　七期獨霸豪辦商辦市場

▲古人逐水草而居，現代人則是逐工作機會而居，中台灣的未來性價值不言而喻，兆元產業動能打底，都讓台中商辦市場蓬勃發展。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

要看一座城市有沒有未來性，不僅僅要關注公共建設，更要留意民間投資的積極性，台中人口數不斷飆升，已經是全台第二大城市，古人逐水草而居，現代人則是逐工作機會而居，中台灣的未來性價值不言而喻，兆元產業動能打底，都讓台中商辦市場蓬勃發展。

受惠於就業、投資環境大幅提升，且公共建設、社會福利愈來愈健全，「台中人口磁吸效應持續發威！」台中人口截至9月底已經來到285萬4821人，與去年2023年相比，9個月時間增加8912人，等於每個月就有990人設籍台中市，換算成每日則是高達33人，等於一天就吸納了一個班級人口數。

▲台中超亮眼的成績單與高綠覆環境，說台中成為對接全台最具國際性的城市，一點都不為過。（圖／業者提供）

根據台中市政府經濟發展局的統計，不論是在公司登記家數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長率，台中市皆名列六都之首，這些數據顯示，台中市仍不斷「量產」新的工作機會。

而台中重大民間投資，包含民生消費的百貨商場、星級飯店、產業重要支柱「國際會展中心」、公共文藝首創的「綠美圖」都非紙上談兵，說台中成為對接全台最具國際性的城市，一點都不為過。

而在大台中地區，具備商業、政治、經濟、金融、文藝以及交通之處，惟七期獨有，位於西屯區的七期新市政中心，不僅是全國人口淨流入人數數一數二區，根據內政部資料，西屯平日夜間人口比戶籍人口多出超過10萬人，人流移動可視為區域就業、交通與商業活動的重要依據。

▲目前七期土地開發已達9成，過去豪宅林立因此聞名全台，如今七期將成為商辦市場主導的市場。（圖／業者提供）

目前七期土地開發已達9成，過去豪宅林立因此聞名全台，如今七期將成為商辦市場主導的市場，在捷運藍綠線的支撐下七期成為交通建設交匯處，中科節節升高的產值與就業人口，讓周邊產業鏈不斷匯流七期，最重要的台商回流，更是指名聚焦七期市政中心。

隨著與企業碳足跡與ＥＳＧ話題下，七期「新」商辦除了身為「中台灣曼哈頓」的驕傲外，無不面臨到2050年「淨零碳排」議題，中台灣首善之都的七期，近期公開的「允將TST台灣之鑽」商辦新案，則是以能滿足所有企業主的要求問世。

▲「允將TST台灣之鑽」基地位於台中新光三越、台中大遠百之間，絕版地段。（圖／業者提供）

「允將TST台灣之鑽」基地位於台中新光三越、台中大遠百之間，絕版地段與雙Ｔ寓意，以台灣＋台中最頂級規劃之姿，由國際建築團隊WATG規劃成為七期新市政中，劃破天際線的40層超高大樓，將成為台灣大道上最亮眼的地標建築。

業者表示：「台灣之鑽是七期目前唯一獲得歐盟綠建築黃金級認證的新建工程，目前更是朝向最頂級標章邁進，規劃地下室全部都為電動車位，提供彈性的70~550坪空間，國際規格、配備總裁電梯等，呼應中市府前店後廠策略，以七期為中心，將台灣帶向全世界。」

▲台灣之鑽是七期目前唯一獲得歐盟綠建築黃金級認證的新建工程，目前更是朝向最頂級標章邁進。（圖／業者提供）

據了解，目前不僅是傳產的門面需求、科技相關產業、中部上市櫃公司都高度關注，尤其在兵家必爭的七期，「允將TST台灣之鑽」新掀起的綠浪潮，也將帶動新一波置換辦公室的需求。