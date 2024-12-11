ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「台灣＆台中」兆元產業動能啟動　七期獨霸豪辦商辦市場

▲▼允將ＴＳＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲古人逐水草而居，現代人則是逐工作機會而居，中台灣的未來性價值不言而喻，兆元產業動能打底，都讓台中商辦市場蓬勃發展。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

要看一座城市有沒有未來性，不僅僅要關注公共建設，更要留意民間投資的積極性，台中人口數不斷飆升，已經是全台第二大城市，古人逐水草而居，現代人則是逐工作機會而居，中台灣的未來性價值不言而喻，兆元產業動能打底，都讓台中商辦市場蓬勃發展。

受惠於就業、投資環境大幅提升，且公共建設、社會福利愈來愈健全，「台中人口磁吸效應持續發威！」台中人口截至9月底已經來到285萬4821人，與去年2023年相比，9個月時間增加8912人，等於每個月就有990人設籍台中市，換算成每日則是高達33人，等於一天就吸納了一個班級人口數。

▲▼允將ＴＳＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中超亮眼的成績單與高綠覆環境，說台中成為對接全台最具國際性的城市，一點都不為過。（圖／業者提供）

根據台中市政府經濟發展局的統計，不論是在公司登記家數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長率，台中市皆名列六都之首，這些數據顯示，台中市仍不斷「量產」新的工作機會。

而台中重大民間投資，包含民生消費的百貨商場、星級飯店、產業重要支柱「國際會展中心」、公共文藝首創的「綠美圖」都非紙上談兵，說台中成為對接全台最具國際性的城市，一點都不為過。

而在大台中地區，具備商業、政治、經濟、金融、文藝以及交通之處，惟七期獨有，位於西屯區的七期新市政中心，不僅是全國人口淨流入人數數一數二區，根據內政部資料，西屯平日夜間人口比戶籍人口多出超過10萬人，人流移動可視為區域就業、交通與商業活動的重要依據。

▲▼允將ＴＳＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前七期土地開發已達9成，過去豪宅林立因此聞名全台，如今七期將成為商辦市場主導的市場。（圖／業者提供）

目前七期土地開發已達9成，過去豪宅林立因此聞名全台，如今七期將成為商辦市場主導的市場，在捷運藍綠線的支撐下七期成為交通建設交匯處，中科節節升高的產值與就業人口，讓周邊產業鏈不斷匯流七期，最重要的台商回流，更是指名聚焦七期市政中心。

隨著與企業碳足跡與ＥＳＧ話題下，七期「新」商辦除了身為「中台灣曼哈頓」的驕傲外，無不面臨到2050年「淨零碳排」議題，中台灣首善之都的七期，近期公開的「允將TST台灣之鑽」商辦新案，則是以能滿足所有企業主的要求問世。

▲▼允將ＴＳＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「允將TST台灣之鑽」基地位於台中新光三越、台中大遠百之間，絕版地段。（圖／業者提供）

「允將TST台灣之鑽」基地位於台中新光三越、台中大遠百之間，絕版地段與雙Ｔ寓意，以台灣＋台中最頂級規劃之姿，由國際建築團隊WATG規劃成為七期新市政中，劃破天際線的40層超高大樓，將成為台灣大道上最亮眼的地標建築。

業者表示：「台灣之鑽是七期目前唯一獲得歐盟綠建築黃金級認證的新建工程，目前更是朝向最頂級標章邁進，規劃地下室全部都為電動車位，提供彈性的70~550坪空間，國際規格、配備總裁電梯等，呼應中市府前店後廠策略，以七期為中心，將台灣帶向全世界。」

▲▼允將ＴＳＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣之鑽是七期目前唯一獲得歐盟綠建築黃金級認證的新建工程，目前更是朝向最頂級標章邁進。（圖／業者提供）

據了解，目前不僅是傳產的門面需求、科技相關產業、中部上市櫃公司都高度關注，尤其在兵家必爭的七期，「允將TST台灣之鑽」新掀起的綠浪潮，也將帶動新一波置換辦公室的需求。

關鍵字：台中人口增加商辦市場投資機會允將TST商辦曼哈頓

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「台灣＆台中」兆元產業動能啟動　七期獨霸豪辦商辦市場

要看一座城市有沒有未來性，不僅僅要關注公共建設，更要留意民間投資的積極性，台中人口數不斷飆升，已經是全台第二大城市，古人族逐水草而居，現代人則是逐工作機會而居，中台灣的未來性價值不言而喻，兆元產業動能打底，都讓台中商辦市場蓬勃發展。

1小時前

自住買盤不退燒　新北房市一哥看板橋

板橋區人口、戶數皆為新北之最，其中又以新北市政府所在的新板特區，以及捷運一站之隔的新埔站周圍，穩坐板橋房市前段班寶座。但由於上述兩區可開發素地早已告缺，加上江翠重劃區近來預售推案放緩，不少在地客、北市外溢購屋客將眼光從預售轉向成屋，一站新板的新埔核心地段，自然成為上述族群鎖定首選。

2小時前

月花75K租到「恐怖毒房」！一家三口頭暈狂吐　醫揪出原因

台北市周姓男子一家三口每月花費7萬5千元租房，沒想到住進去以後全家人身體都出狀況，出現皮膚紅癢、嘔吐、頭暈及眼睛痠等症狀，原因竟是家具甲醛超標，向房東反應卻遭到冷處理，讓他相當生氣。對此，醫師賴泓誌表示，若是接觸甲醛的時間過長，可能會對身體的器官、免疫系統及神經系統造成損害，後果相當嚴重。

8小時前

防堵「地面師」詐騙　黃敬平籲推動不動產防詐機制

不動產詐騙案層出不窮，政府單位要便民又要防詐，如何平衡？桃園市議員黃敬平10日在市議會地政局工作報告中，以前陣子夯日劇「地面師」提醒地政局慎防類似真實發生在北市且詐騙金額高達上億元的不動產詐騙案，籲請地政局與民間業者積極推動「地籍異動即時通」、「住址隱匿」…等不動產防詐機制宣導，以確保民眾不動產安全。

9小時前

床墊藏「173萬現金」被看護丟掉！　女崩潰急尋

義大利北部一名80多歲婦女她的畢生積蓄都藏在舊床墊內，包括現金5萬歐元（約新台幣173萬元）及珠寶，結果床墊被看護人拿去扔掉，時隔數小時之後，她才發現熊熊想起床墊內有她藏的錢，立刻報案求助，所幸最終成功尋回。

13小時前

陸專家張軍擴：房地產市場止跌　回穩仍需時日

「2024三亞‧財經國際論壇暨第四屆三亞財富管理大會」於1日於中國三亞舉行。第十四屆全國政協提案委副主任、中國發展研究基金會理事長、國務院發展研究中心原副主任張軍擴在會中演講表示，儘管中國房地產市場出現回暖跡象，但整體市場仍在調整期，觸底尚需時日。

14小時前

七期地標商場租約到期　業者槓市府：無理由拆屋還地

台中市地政局大動作對七期老牌商場、昔日地標「新國自在」以及市政路上「星期五美式餐廳」等2筆抵費地，台中市地政局副局長劉正倫今（10）日率隊前往放置告示，呼籲業者儘速依約還地，而業者回應目前正在訴訟中，市府主張拆屋歸地無理由。

15小時前

夫妻在家工作「要再買3房or換4房？」　過來人秒選：才有生活品質

你會選擇多買一間房，還是換更大的房呢？一名女網友指出，和另一半目前有一間三房，由於未來有生育計劃，因此考慮要再買一間房，或換成四房。對此，眾人意見分為兩派，其中一部分認為，「工作跟生活隔開會比較有品質。」

15小時前

離老街10分鐘　旅宿業者年租480萬登安平租金王

安平是台南知名觀光景點，根據租賃實登公布，10月有租客年砸480萬元租下整棟旅宿「沐府海旅」，租期10年，榮登今年安平租金王。信義房屋專家認為，安平觀光發達，有安平老街、億載金城等知名景點，新飯店一家接一家開。

15小時前

月收7萬「只想租房」被狂勸多年！老媽突坦言：用夢想換來的

一名網友在外租房多年，月入7萬的他總被母親狂勸，要買一間屬於自己的房子；沒想到，老媽最近突然妥協了，更坦言年輕時砸積蓄買房，搞得壓力非常大，連買衣服都要三思，「如果你的選擇是為了過自己想要的生活，那我尊重你，也希望你能活得比我們當時更自由。」

16小時前

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

月花75K租到「恐怖毒房」！一..

彰化50年福特汽車服務廠賣了　..

「高屏版」小北百貨開4個月就熄..

耗資20億！全台最大燒肉「園區..

買老公寓才發現「裝潢水好深」　..

離老街10分鐘　旅宿業者年租4..

夫妻在家工作「要買3房or換4..

新店榮工廠都更動土　捷運、公園..

地板材質為何不選磁磚？　網曝3..

自住買盤不退燒　新北房市一哥看..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「台灣＆台中」兆元產業動能啟動..

自住買盤不退燒　新北房市一哥看..

月花75K租到「恐怖毒房」！一..

黃敬平籲推動不動產防詐機制

女173萬現金藏床墊　被看護丟..

陸專家：房市止跌　回穩仍需時日

七期地標商場租約到期　業者槓市..

夫妻在家工作「要買3房or換4..

離老街10分鐘　旅宿業者年租4..

月收7萬「只想租房」被狂勸多年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366