帶家人進宿舍！她洗碗見「室友爸上廁所」超尷尬　網愣：跟學校講

▲室友把家人帶進宿舍。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人到外縣市讀大學，都會住在學校宿舍。近日有網友發文透露，她的室友偶爾會把家人帶進宿舍內，不但未經眾人同意，也不曾提前告知，讓室友們都覺得這樣不太好，她應該怎麼與對方溝通？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「室友帶家人進寢室」為標題發文，提到她有個室友常不經同意、未提前告知，就把家人帶進宿舍內。像室友有次就讓爸爸進宿舍睡午覺；還有次是，室友爸媽幫忙搬東西到宿舍，並使用宿舍內的廁所，當時恰巧有其他室友要洗碗，結果就撞見室友爸在上廁所，因此覺得尷尬又不舒服。

原PO透露，學校宿舍其實有規定，若要帶家人入內必須申請，且只能待在交誼廳，若要進到房間內，則必須經過所有室友同意。對此，她也想知道是她們太大驚小怪嗎？應該如何與那位室友溝通呢？

▲原PO不知如何與室友溝通。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以跟室友說一下，隱私問題、宿舍規定。而且宿舍空間本來就是住宿者的權益，對方無法接受互相尊重，是她的問題，她難搞」、「跟學校講」、「你可以直接告訴宿舍幹部」、「如果可以溝通直接跟本人說，不能溝通直接跟幹部講，請幹部出面告知」。

也有網友表示，「女宿管這麼鬆的嗎？我記得大一入學爸爸和哥哥只是幫忙搬行李（放下就走）就得填表+穿螢光背心，更別說是睡覺或上廁所了」、「在宿舍睡覺也太扯」、「我沒有看過宿舍的規定，但我覺得要先經過室友同意是常識欸」。