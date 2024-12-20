終於買房「心情卻無法調適」　網見原因安慰：會感激自己

▲好不容易買房，心情卻一直無法調適。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

好不容易買了房，但心情一直無法調適。一名網友發文表示，他今年買了房，不過，當時是因為擔心房價一直漲，加上過去喜歡的物件一直被買走，所以他才會倉促下手，如今，他因為覺得自己買得比較貴、打房政策等原因，心情一直無法調適，所以想知道大家都怎麼走過來的呢？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「買房，但好像心情一直無法調適」為標題發文，提到他兩年前就開始看房了，只是家人都嫌貴，然後沒多久後，喜歡的物件都被買走了，所以一直沒有買。

隨著房價持續漲，原PO覺得不能再等了，所以就倉促的在今年6月買了房。然而，後來因為打房、本身買的房價偏高，就讓他的心情受到很大的影響。另外，他看到以前的同學在幾年前，用更便宜的價格，買了更大的房子，他也覺得心情很悶，大家都是怎麼走過這段的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「過來人的經驗跟你說，當下買都會覺得買貴，過個3～5年你就會感激自己了」、「買了就是爽爽住，你又不是投資客，管別人買多少幹嘛」、「不要一直跟別人比較，因為永遠比不完。告訴自己，買房是為了要買一個人讓自己遮風擋雨的地方，不會被人家趕來趕去，照自己的步驟走就好了」、「再過10年，還沒買的就會是看著你後悔的人。買了就買了，負擔得起就好了」、「可是你是要自住的啊，如果算過現金流OK，你又沒有要轉賣，買低還是買高有差嗎？總比租房好」。