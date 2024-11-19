老公該選「房東或工程師」？ 網一面倒選他：隱形身家驚人

▲女網友在高薪工程師和穩健收租的房東之間猶豫不決。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

工程師是眾人眼中的「高薪族」，但最近卻遇上了「最強勁敵」，一名女網友最近陷入擇偶的煩惱，面對年薪300萬工程師元與年收租金150萬元房東的老公人選，感到十分猶豫，好奇如果換作是網友，會如何抉擇。

該名網友在PTT以「老公選房東還是工程師？」為題發文，表示自己在年薪300萬元的工程師和年收租金150萬元的房東之間猶豫不決，不知道哪個是更好的結婚對象，好奇以網友角度來看，會覺得哪個條件更好。

貼文引發熱烈討論，網友幾乎一面倒選擇房東，「房東遠勝，長得再老醜胖都嫁得下去」、「當然選房東，才會有幸福家庭，房東有空陪小孩，還可以自己煮飯」、「房東大勝，你真的知道租金年收150萬是什麼水準嗎？」「我會選房東耶，老公可以幫忙一起帶小孩，家庭生活快樂很多」。

有網友深入分析後發現，房子在都會區、年收150萬元租金的房東，其不動產價值可能高達億元以上。這樣的財力差距，讓不少人感嘆光看資產，工程師似乎差了一大截，笑稱：「只怪我是公的，不然明天就去排隊問有沒有缺老婆或小三」。



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