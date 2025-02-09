婆婆逼賣「娘家蛋黃區房」老公竟支持！她心寒想離婚　律師神解

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一位媳婦近日心寒表示，婆婆要求她賣掉台北蛋黃區的娘家房產，搬到中壢以便靠近婆家，並與丈夫共同持有新房，而這番話獲得丈夫支持，讓她感到不解與失望，甚至萌生離婚念頭。對此，律師蘇家宏直言，「不必為了男生的無腦而生氣，要為無法控制全局而擔心。」

蘇律師認為，丈夫在未充分考慮妻子立場的情況下，支持婆婆的提議，無疑傷害了婚姻中的信任與平等，於是這位人妻提出離婚，試圖借此表達立場。如果丈夫同意離婚，那麼「好走，不送」；但若男方願意道歉並表達悔意，雙方仍有和解空間，離婚不必成為唯一選擇。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取記者陳筱惠攝）

他進一步分析，婆婆的提議觸及媳婦娘家財產的分配，這是一個單方面、不合理的要求。媳婦擁有法律保護的財產自主權，只要不願配合，沒有人能強迫她賣房。此外，丈夫作為家庭關係中的關鍵人物，應經過審慎思考後再提出建議，而非輕易順從婆婆意見。

蘇律師建議，若丈夫在其他方面表現良好，此次事件應視為溝通不當而非不可挽回的錯誤。夫妻間的問題可以通過教育與溝通解決，例如讓丈夫學習法律知識，理解夫妻財產各自獨立的原則，避免再度因「無腦發言」影響婚姻幸福。

他也直言，妻子則應把握主動權，堅守自己的選擇與權利，在婚姻中爭取應有的尊重與平等。