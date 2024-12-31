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2024樺龍藝術公益市集　為在地注入活力與善的力量

▲2024樺龍藝術公益市集由樺龍集團攜手逗點國際，為在地注入活力與善的力量。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

2024樺龍藝術公益市集21日在A22老街溪站旁盛大展開，樺龍集團攜手逗點國際，再度為在地注入活力與善的力量，聯手打造最暖盛會。樺龍建設總經理特助林芸禾提到，「我們從2019年開始，樺龍集團就在重新思考如何在建築本身之外，同時融入到社區裡。最主要的原因就是因為一個城市的建立，是在於食衣住行育樂的基礎之上。而一個城市的硬件完成之後，它的軟件其實就是裡面的人文、藝術氣息的氛圍，所以從20年前樺龍集團進入到中壢青埔之後，我們一直持續深耕，現在更進一步轉變為精耕，更精進在社區的整體規劃服務，結合藝術人文在我們周遭。」

▲▼2024樺龍藝術公益市集　為在地注入活力與善的力量

▲2024樺龍藝術公益市集，由樺龍集團攜手逗點國際邀請議長等長官共同開幕，強強聯手打造最暖盛會。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

這次市集匯聚許多亮點，包括藝人柯有倫帶來了一連串經典歌曲，與民眾熱情互動炒熱全場氣氛，還有桃園知名店家「牛山牛肉麵」，溫暖往來民眾味蕾。此外樺龍集團也特別設置了公益捐款箱，所有市集攤位租金收入也將全數捐贈給伊甸基金會，傳遞愛與善的循環。

▲▼2024樺龍藝術公益市集　為在地注入活力與善的力量

▲▼活動結合藝術、公益、市集與展覽四大主題，展現品牌在地深耕與推動共好的承諾。

▲▼2024樺龍藝術公益市集　為在地注入活力與善的力量

樺龍建設總經理特助林芸禾說，「我們樺龍集團2022年也舉辦過青埔藝術節，那時候徵集了許多小朋友的稿件，邀請大家一起描繪出我眼中最美的青埔。第二個是在接待中心裡，規劃了三位藝術家的展覽，讓大家可以透過不同的議題走進接待中心，還有在A22老街溪站舉行藝術公益市集。過程中我們透過青埔這邊的航空城青埔人群組與社群去招商，以及透過青埔商家發展協會一同號召攤販來到這裡。以往很多公司都是直接交給公關公司去統包和招商，但我們是實際親力親為去邀請這些商家來到市集共同參與。」

▲▼2024樺龍藝術公益市集　為在地注入活力與善的力量

▲藝人柯有倫帶來一連串經典歌曲，嗨翻全場。

這次活動還設置了一個拍照櫥窗，也是這次的亮點之一，此櫥窗為即將推出的「H(to)青埔專刊」封面，該專刊聚焦青埔的未來發展與人文風貌，內容涵蓋青埔大型企業對於區域發展的展望、介紹了在地特色商家，以及對青埔生活的分享。活動現場搶先揭露專刊亮點，帶領讀者一同探索青埔的多元面貌。

同時舉辦「尋找攝影藝術家」活動徵稿，讓參與的民眾有機會贏得好禮。樺龍建設總經理特助林芸禾進一步補充，「這一次2024年的樺龍藝術公益市集，共分為四個大項目，第一個當然就是藝術的部分，來到市集只要拍下市集中屬於你的最美好時刻，就能透過掃QRcode投稿的方式轉發給朋友，只要讚數越多，就有機會可以把iPhone 16 Pro帶回家；第二個部分，就是我們市集找了青埔和桃園市的在地商家一起來共襄盛舉。展覽的部分結合了逗點國際10周年展出，展覽分為三大主題，分別是教育、醫療跟藝術；同時這次桃園保時捷也特地來支援，一同響應我們的活動，增添更多活力與朝氣。」

▲▼2024樺龍藝術公益市集　為在地注入活力與善的力量

▲樺龍集團現場特別設置了公益捐款箱，同時所有市集攤位租金收入都將捐贈給伊甸基金會，傳遞愛的循環。

▲▼2024樺龍藝術公益市集　為在地注入活力與善的力量

▲逗點國際此次策劃的展覽涵蓋教育、藝術與健康三大區塊，讓藝術文化走入生活。

除了市集以外，逗點國際策劃的豐富展覽還包括「丹尼真柏盆栽」與「大謙堂」，透過作品呈現自然與完美的手作美學。深耕青埔超過20年的樺龍集團不僅用心蓋好房子，更致力與在地居民共同打造幸福的生活環境，以創新與善為核心，將藝術、公益、文化完美結合，展現品牌深厚的社會責任與溫度。

關鍵字：樺龍集團樺龍藝術公益市集青埔中壢

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