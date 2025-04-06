「喜歡日式公寓」他建議台灣效仿！網曝3點反對：走廊變障礙賽

▲原PO建議台灣的可以效仿日式公寓的設計。（示意圖／取自pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出一張照片，建議台灣可以多蓋一些類似卡通《我們這一家》中的公寓住宅，這種設計能讓住戶經常看到鄰居，進而增進鄰里之間的感情。然而，這個想法引發了網友們的熱烈討論，多數人認為台灣並不適合，「台灣氣候不太適合，雨天走道會濕或積水」、「走廊一定會被占用，變得亂七八糟」。

有網友在Dcard發文，貼出日本公寓的照片，照片中是一條長長的走廊，走廊的右側是陽台，左側是住戶的門和窗戶，走廊的地板乾淨又整潔。原PO表示，常在許多日本卡通裡看到這樣的公寓設計，建議台灣可以效仿，增進鄰居間的感情。

貼文曝光，網友卻搖頭，「你這張圖在台灣會多出很多元素喔，比如鞋子、鞋櫃、雨傘架、垃圾袋、腳踏車、紙箱、塑膠袋、資源回收等等」、「大概一堆人會把門口旁放一堆鞋架，誇張點在外面牆壁釘上一堆置物架也不用意外」、「台灣人一定會把這走道變障礙賽會場」。

還有網友指出，台灣的氣候不適合這樣的設計，「這種相當不適合台灣的氣候，一場午後雷陣雨，整條走廊就淹水了，然後一年後，油漆就開始脫落，十年後請參考南機場」、「這種超雷，台灣常常下雨，走道一定常常都濕答答的，搞不好還要撐傘」。

還有人提到安全問題，「我反而很討厭這種日本公寓欸，對獨居女性來說非常不安全，有心人很容易鎖定你住哪層住哪戶」、「韓國公寓也有這類型，有人經過感應燈才會亮起，外面的人也看得到你住的位置，門只有一層，電子鎖被破壞就進得去，好沒安全感」、「新加坡的組屋基本上就是這樣的設計，人在客廳很容易被窺視，也躲不過挨家挨戶的推銷員」。