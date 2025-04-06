鄉民驚「高樓層也有老鼠」　設計師：2大「鼠道」要留意

▲鄉民熱議，為何22層的高樓還會出現老鼠？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

鄉民熱議，為何22層的高樓還會出現老鼠？是不是透過排氣管道爬上來？設計師表示，不太可能是透過管道間，因為沒食物，但有能是透過廚房管道，或是透過樓梯，這部分道理就跟蚊子一樣。

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網友在PTT房屋版以「原來老大廈高樓層也會有老鼠問題」為題發文，他說：「朋友住新店市區20幾年的大樓，住在22樓，居然家裡鬧老鼠有2年了。」

他說：「實在不能理解，又不是住菜市場旁，就是普通的大馬路那種超高大廈，樓層也相當高了，居然家裡會鬧老鼠？我猜是老建築工法的廁所共用排氣管，所以老鼠從1樓跑上去?」

話題一出，引發熱議。網友留言提到：「以前住的舊大樓附近都住宅區，屋齡30幾年，住了10幾年都沒老鼠」、「房子ㄧ老，什麼鬼事都有可能」、「高樓層有老鼠太扯了吧」等等。

浮見月室內設計師劉獻文表示：「高樓層出現老鼠不常見，爬排氣管道幾乎沒有食物吃，但有可能從廚房管道爬，老大樓廚房管道常常直接連到陽台，此外透過樓梯間爬上來也有可能，道理跟蚊子一樣。」

劉獻文接著表示：「蚊子的極限就是直接飛到5~7樓，但高樓層還是會有蚊子，除了常見的電梯，還有樓梯，通常樓梯很少人走，所以在各樓層可能會逐漸變成牠們的窩，再一層一層往上。」

▲1樓公寓最見到老鼠，尤其是周圍有餐廳的地區。（圖／達志影像／美聯社）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1樓公寓最見到老鼠，尤其是周圍有餐廳的地區，這也是1樓的最大抗性，但通常公寓1樓價還是比2~4樓還貴，原因就是「加分項目比扣分項目多。」

曾敬德說：「1樓前的車位每天停，對於市中心公寓住戶來說，車位真的太加分了，再加上樓梯還不用每天爬。」

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