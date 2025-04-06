「囤房稅2.0」將開徵　北市3個月遷出近4萬人

▲台北市自2025年1月至3月遷出近4萬人。（示意圖／記者董美琪攝）

文／中央社

台北市府統計，北市1至3月遷出近4萬人，推測是與囤房稅2.0須在3月24日前遷戶籍以適用自住稅率相關。北市府表示，將持續推動各項樂生助養政策，打造宜居友善城市。

囤房稅2.0將在5月開徵，民眾若要適用較優惠的自住房屋稅率，本人、配偶或直系親屬須在3月24日前於該屋辦完戶籍登記，各地稽徵機關因此廣發輔導通知書，提醒113年期房屋稅適用自住稅率但沒有設籍的民眾。

根據台北市民政局統計，台北市1月至3月分別遷出6473人、1萬2667人、2萬158人，共3萬9298人，儘管3個月各有4000至8000人遷入，總人口數仍從248萬8680人下跌至246萬8089人，減少逾2萬人。

民政局指出，人口遷移因素很多，不過近期遷出人數高，推測與房屋稅新制相關，若台北市民在外縣市同時擁有房產，為了適用較低稅率，就會讓戶內直系親屬遷出到外縣市設籍。

台北市政府表示，為達到助婚助孕目標，增進台北市人口數，民政局、都發局、社會局皆研議並推出各項措施，包含廣推單身聯誼、加碼生育獎勵、提供幸福住宅及好孕專車等，同時定期召開人口對策委員會，邀請專家學者共商對策。

北市府指出，各局處將持續推動各項樂生助養政策，打造台北市為宜居友善城市。