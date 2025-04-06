台灣「最有錢的一代」出手　他說：退休寧靠啞巴兒

▲土地持有成本低，適合拿來贈與節稅，但中長期置產不少企業者選擇置產商辦。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

去年9月政府打炒房，台灣房市買氣急凍，但就有業者觀察：「市場上買房投機的小白都在籌錢補貸差，對房市相對敏感的高資產族已經轉向『啞巴兒』佈局。」

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「啞巴兒」是什麼，意指保值性、抗通膨能力佳的不動產，可以拿來出租、以租金繳房貸，待退休之後就變成穩當的退休金收入，或是退休後也可以向銀行申請「以房養老」方案等。

根據內政部統計，台灣最大的嬰兒潮出現在1958到1966年之間，9年中出生人口達378萬人；而這些人都陸續到了法定退休年齡，在他們20~50歲時，正是台灣錢淹腳目的年代，被稱為「壯世代」、也可說是台灣最有錢的一代。

▲微型商辦因入手門檻低，加上預售工程期長，成為置產標的。（圖／記者陳筱惠攝）

一名年近60歲的企業主就透露：「大概5年前房市開始多頭時，就陸續進場買住宅，尤其是小宅，轉手快、獲利豐厚，幾乎等不到交屋，就轉售出脫，就在去年9月後，我們發現住宅市場交易冷卻，這些獲利先拿到手，大多數開始轉向土地、商辦佈局。」

他說：「土地持有成本低，適合拿來贈與節稅，但中長期置產商辦，不僅租金比住宅高、租客比住宅穩定、裝潢成本還比住宅低，靠租金收益比靠親兒子養老效益更高。」他更笑言：「我們的下一代，只要養活自己就好了。」

觀察近期土地市場，據實登揭露，一名住在七期的大甲自然人，以超過2億元的總價，買進約900坪的薰風段土地，單坪價來到22萬元，在排除親友交易後，創下區段最高單總價紀錄，經查，自然人並未有營建背景。

▲興富發「市政壹號廣場」表現最為亮眼，目前實價登錄成交量已達215筆。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，商辦市場方面則是以西屯區的興富發「市政壹號廣場」表現最為亮眼，該案自9月15日開始簽約，4天內即累積35筆成交，目前實價登錄成交量已達215筆，平均成交單價達8字頭。

謙仁不動產簡剴延表示：「台灣大道一路從火車站到海線，全長超過24公里，其中含金量最高的就是位於朝富路至文心路這1500公尺的七期，興富發集團的微型商辦，因入手門檻低，加上預售工程期長，在七期目前的商辦選擇大多是60坪以上的物件，或是共享空間那種1人座位，25~45坪的空間確實少有。」

▲高資產族動向大多數開始轉向土地、商辦佈局。（圖／記者陳筱惠攝）



在租金上，七期商辦2022年平均每坪租金約700~800元，到2024年租金行情已經看到每坪1000～1300元，豪辦租金已有單坪2000元的實登揭露，該名企業主就認為：「以未來5年每坪2000元租金都凍漲的情況下，30坪商辦每月都有6萬元收益，就幾乎超過普通上班族薪資。」

不過簡剴延提醒：「央行雖然尚未對商辦市場有明確規範，但目前在貸款上仍會加強金檢、金流，對於購買人的背景與財力會進行評估，放款趨於嚴謹都是目前潛在的風險。」

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