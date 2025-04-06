ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台灣「最有錢的一代」出手　他說：退休寧靠啞巴兒

▲▼ 七期，微型商辦, 啞巴兒 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲土地持有成本低，適合拿來贈與節稅，但中長期置產不少企業者選擇置產商辦。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

去年9月政府打炒房，台灣房市買氣急凍，但就有業者觀察：「市場上買房投機的小白都在籌錢補貸差，對房市相對敏感的高資產族已經轉向『啞巴兒』佈局。」

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

「啞巴兒」是什麼，意指保值性、抗通膨能力佳的不動產，可以拿來出租、以租金繳房貸，待退休之後就變成穩當的退休金收入，或是退休後也可以向銀行申請「以房養老」方案等。

根據內政部統計，台灣最大的嬰兒潮出現在1958到1966年之間，9年中出生人口達378萬人；而這些人都陸續到了法定退休年齡，在他們20~50歲時，正是台灣錢淹腳目的年代，被稱為「壯世代」、也可說是台灣最有錢的一代。

▲▼ 七期，微型商辦, 啞巴兒 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲微型商辦因入手門檻低，加上預售工程期長，成為置產標的。（圖／記者陳筱惠攝）

一名年近60歲的企業主就透露：「大概5年前房市開始多頭時，就陸續進場買住宅，尤其是小宅，轉手快、獲利豐厚，幾乎等不到交屋，就轉售出脫，就在去年9月後，我們發現住宅市場交易冷卻，這些獲利先拿到手，大多數開始轉向土地、商辦佈局。」

他說：「土地持有成本低，適合拿來贈與節稅，但中長期置產商辦，不僅租金比住宅高、租客比住宅穩定、裝潢成本還比住宅低，靠租金收益比靠親兒子養老效益更高。」他更笑言：「我們的下一代，只要養活自己就好了。」

觀察近期土地市場，據實登揭露，一名住在七期的大甲自然人，以超過2億元的總價，買進約900坪的薰風段土地，單坪價來到22萬元，在排除親友交易後，創下區段最高單總價紀錄，經查，自然人並未有營建背景。

▲▼ 七期，微型商辦, 啞巴兒 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲興富發「市政壹號廣場」表現最為亮眼，目前實價登錄成交量已達215筆。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，商辦市場方面則是以西屯區的興富發「市政壹號廣場」表現最為亮眼，該案自9月15日開始簽約，4天內即累積35筆成交，目前實價登錄成交量已達215筆，平均成交單價達8字頭。

謙仁不動產簡剴延表示：「台灣大道一路從火車站到海線，全長超過24公里，其中含金量最高的就是位於朝富路至文心路這1500公尺的七期，興富發集團的微型商辦，因入手門檻低，加上預售工程期長，在七期目前的商辦選擇大多是60坪以上的物件，或是共享空間那種1人座位，25~45坪的空間確實少有。」

▲▼ 台中,北屯,機捷重劃區,雙鐵共構,14期,水湳,含金量,預售案。（圖／記者陳筱惠攝）

▲高資產族動向大多數開始轉向土地、商辦佈局。（圖／記者陳筱惠攝）

在租金上，七期商辦2022年平均每坪租金約700~800元，到2024年租金行情已經看到每坪1000～1300元，豪辦租金已有單坪2000元的實登揭露，該名企業主就認為：「以未來5年每坪2000元租金都凍漲的情況下，30坪商辦每月都有6萬元收益，就幾乎超過普通上班族薪資。」

不過簡剴延提醒：「央行雖然尚未對商辦市場有明確規範，但目前在貸款上仍會加強金檢、金流，對於購買人的背景與財力會進行評估，放款趨於嚴謹都是目前潛在的風險。」

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

關鍵字：不動產投資商辦台中高資產族七期商辦土地置產

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「囤房稅2.0」將開徵　北市3個月遷出近4萬人

台北市府統計，北市1至3月遷出近4萬人，推測是與囤房稅2.0須在3月24日前遷戶籍以適用自住稅率相關。北市府表示，將持續推動各項樂生助養政策，打造宜居友善城市。

24分鐘前

女想租房被屋主拒絕　碰壁理由「不是公務員」

租屋族可以看房挑選想住的房子，那房東呢？一名女網友在臉書發文表示，她與有意出租房子的屋主聯繫，但對方卻在得知她與她的伴侶並非公務員身分之後，拒絕出租房屋。此文一出引發網友兩派論戰，有些人認為屋主的要求太過困難，有些人則建議附上薪資單證明有能力支付房租。

55分鐘前

房市回溫？預售屋買氣升　專家揭4關鍵：多頭生死存亡關鍵期

國內四大房仲公布的數據顯示，今年3月的交易量相較2月成長了15.5%至37.4%。馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文，分析預售買氣回升的四大原因，並警示這可能只是短暫回溫，未來仍有下滑風險。「第二季可能是房市多頭生死存亡的關鍵時期。」

1小時前

台南社宅招租178戶！已收2242件　4／16截止

位於台南市的社會住宅「宜居成功」及「宜居仁愛」已在日前開放民眾申請，台南市都發局表示，截至4月1日，兩案已經收到合計2,242件申請，招租將持續至4月16日，如民眾想申請請把握時間。

2小時前

「喜歡日式公寓」他建議台灣效仿！網曝3點反對：走廊變障礙賽

有網友在貼出一張照片，建議台灣可以多蓋一些類似卡通《我們這一家》中的公寓住宅，這種設計能讓住戶經常看到鄰居，進而增進鄰里之間的感情。然而，這個想法引發了網友們的熱烈討論，多數人認為台灣並不適合，「台灣氣候不太適合，雨天走道會濕或積水」、「走廊一定會被占用，變得亂七八糟」。

2小時前

夫妻終於買房！一看「長輩反應」傻眼了　網搖頭：沒虧不虧的問題

很多人結婚以後，都會買房。近日就有網友發文透露，他跟老婆買了一間小房子自住，然而長輩得知後，就酸他們買得太貴、太小、太遠，甚至說房價都準備跌了，怎麼還敢買？聽到後來，他也懶得回話了，並心想著就算沒買，大概也會被酸吧？

2小時前

重劃區有生活機能？　一票反搖頭喊不愛：外圍有就可以

近年各重劃區發展快速，經常是房市關注重點。有網友就思考，「生活機能是啥？百貨公司應該不是」，比較像是超市、飲料店、小吃店、學校等等，「每天都有可能使用的東西，才叫生活機能。」可是他感覺這些店不怎麼出現在重劃區一樓店面，不禁好奇「重劃區有生活機能？」引發討論。

3小時前

鄉民驚「高樓層也有老鼠」　設計師：2大「鼠道」要留意

鄉民熱議，為何22層的高樓還會出現老鼠？是不是透過排氣管道爬上來？設計師表示，不太可能是透過管道間，因為沒食物，但有能是透過廚房管道，或是透過樓梯，這部分道理就跟蚊子一樣。

3小時前

屋主「1300降到1100萬」放3個月↑！他喊1千萬被噴太低傻了

近日有買房族求助，看上一間與樓下同格局、只差一樓的物件，他參考去年成交價980萬，又見屋主開價1100萬、放3個月以上，便下斡旋1千萬。結果卻被對方噴太低，讓他委屈直呼「我真的出太低了嗎？」對此，信義房屋專家認為，建議買方出價出到自己能接受的最高值，若談不攏再轉向其他物件。

4小時前

35歲以下申貸族3年增86%　台中首購天堂1300萬買得到透天

太平區取代北屯區，正式成為「首購天堂」，2024年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數達1346件，相較於2022年的724件，短短3年時間成長幅度高達86%。專家認為主因有三，包含房價基期低、交通優勢、重大建設落成，吸引年輕家庭進駐。

5小時前

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣「最有錢的一代」出手　他說..

北市超多老公寓「80萬／坪↑」..

屋主降價1100萬　他喊1千萬..

夫妻終於買房！一看「長輩反應」..

股價跌破千點台積宅房價鬆動　在..

鄉民驚「高樓層也有老鼠」　設計..

台中3大高階住宅區　信義：1區..

35歲以下申貸族3年增86%　..

打炒房5億營收急墜剩1成　立信..

八年前買重劃區親戚酸爆！她住五..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「囤房稅2.0」將開徵　北市3..

女找房子碰壁　屋主理由：不是公..

預售屋買氣升　專家揭4關鍵：多..

台南社宅招租178戶！已收22..

建議台灣效仿日式公寓！網曝3點..

夫妻終於買房！一看「長輩反應」..

重劃區有生活機能？　一票反搖頭..

鄉民驚「高樓層也有老鼠」　設計..

屋主降價1100萬　他喊1千萬..

35歲以下申貸族3年增86%　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366