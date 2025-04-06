重劃區有生活機能？　一票反搖頭喊不愛：外圍有就可以

▲重劃區、舊市區的店租通常有一定落差。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年各重劃區發展快速，經常是房市關注重點。有網友就思考，「生活機能是啥？百貨公司應該不是」，比較像是超市、飲料店、小吃店、學校等等，「每天都有可能使用的東西，才叫生活機能。」可是他感覺這些店不怎麼出現在重劃區一樓店面，不禁好奇「重劃區有生活機能？」引發討論。

原PO在PTT的home-sale板請益「重劃區有生活機能嗎？（便當飲料市場托嬰）」，先是提到他不認為百貨公司是生活機能，「比較像是連鎖速食店、超市、便當店、飲料店、麵店、小吃店、托嬰、幼兒園、學校，這種每天都有可能使用的東西，才叫生活機能」，畢竟應該不會有人每天去百貨公司、巨蛋消費。

話鋒一轉，他就好奇「不知道重劃區養這種每天都有可能消費的店要多久？這些店能租得起重劃區一樓店面嗎？」

貼文引發討論，「旁邊有就可以了，很多店不太會進重劃區內」、「一般重劃區旁邊都有老商圈」、「最喜歡舊市區旁邊的重劃區」、「現在健康便當重劃區裡也一堆，沒有傳統油膩便當而已」、「重劃區外有就可以了，這些賣食物的區域油煙或燒烤味有時候味道好複雜」、「重劃區就是希望住商分離，不用想機能會有多好。」

事實上，先前也曾有網友好奇，重劃區的房價通常會比較高一點，所以一樓店面的店租也往往高於舊市區。因此，應該有一些店家會為了節省店租成本，這樣舊市區的店面會因此漲價嗎？他也好奇，舊市區的店面會不會連帶影響都更的機會？再導致人群往重劃區集中？並造成商圈轉移？

對於重劃區、舊市區的店面，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實兩者各有各的客群，所以也不見得會因為店面租金問題，讓某類型的店家因此跑去舊市區。

另外，為何重劃區一樓店面比較常會租給診所、房仲，而較少看到小吃店？曾敬德透露，對小吃店來說，可能會因為店租而遲疑；對房東來說，其實也會考慮，因為做吃的可能會油油的，甚至還可能面臨鄰居檢舉的問題。