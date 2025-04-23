網友買股被套牢「繳不出工程款」　在線等：預售屋該認賠嗎？

▲有網友認為關稅跟一般人無關，何況還暫緩實施，引來苦主透露，要繳交預售案的工程款，因為股票被慘套，除了認賠，還有其他方法嗎？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

川普2日宣布對多國課徵高關稅，雖然9日決定暫緩90日施行，金融市場仍持續為之震盪，就有網友認為關稅跟一般人無關，何況還暫緩實施，引來苦主透露，要繳交預售案的工程款，卻因為股票被慘套，除了認賠，還有其他方法嗎？

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美國總統川普的關稅風暴席捲全球，台股近期走勢也持續震盪，有網友認為，關稅跟一般人無關，何況還暫緩實施，頂多就股票上上下下，心情不好，民眾幾乎不會受到關稅衝擊，引來苦主透露，要繳交預售案的工程款，卻因為股票被慘套，除了認賠，還有其他方法嗎可以解套嗎？

不少網友議論紛紛，直言「看要賠股票還是頭期？」有網友建議，直接跟建商協商，並表示建商也不希望解約重賣。也有網友分析，明知要繳工程款，還會把錢拿去炒短線被套，不需要關稅戰也有很大機率會發生。

▲已購客若因財務困難無法按時繳納工程款，或是短期資金周轉問題，無法在3~6個月內及時繳款，建議拿出誠意主動提前與建商協商。（圖／記者張雅雲攝）



大高雄不動產建築開發公會常務理事李汪成表示，已購客若因財務困難無法按時繳納工程款，或是短期資金周轉問題，無法在3~6個月內及時繳款，建議拿出誠意主動提前與建商協商，爭取建商同意買方可以緩繳，千萬不要人間蒸發，讓建商找不到人。

一旦建商不同意延期繳款，民眾可繳納每天萬分之二的延遲利息，以總價1000萬元為例，萬分之二的延遲利息為2000元，逾期一個月不付期款或遲延利息，李汪成分析，若連利息都繳不出來，建商催告後7日仍未支付，建商可依約沒收已繳金額進行解約，最高可扣除總價15%的違約金。

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