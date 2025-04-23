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代銷大頭全來自這家房屋公司　創辦人：房市處正常景氣波動

▲▼ 台北房屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲被譽為「房地產界哈佛大學」的台北房屋今（23日）舉行第12屆聯誼會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

被譽為台灣代銷界鼻祖、房地產界哈佛大學的「台北房屋」舉行聯誼會，上百名北屋人齊聚一堂。台北房屋創辦人葉條輝、本次聯誼會舉辦人立信董座賴運興都接受媒體採訪，分析當前房市與建商動態。

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

「台北房屋」可說是台灣房產銷售界的鼻祖，首見代銷、預售制度，被稱為房地產業界的哈佛大學，今日許多代銷、建商的老闆都是出自台北房屋，像是新聯陽、甲山林、甲桂林等等。

台北房屋雖已走入歷史，但大家的心想繫在一起，今（23日）台北房屋舉辦第12屆聯誼會，上百名會員齊聚一堂，場面溫馨，「台北房屋」創辦人葉條輝今年82歲，但身體仍相當硬朗，上台致詞時鏗鏘有力。

葉條輝致詞時表示：「因為緣分，讓我們聚在一起，非常懷念過去那段時光，不分你我一起奮鬥，現在每個人出來（離開北屋）都非常成功。」

面對現在房市，葉條輝接受記者採訪，他表示：「像是民國62年石油危機、亞洲金融風暴等等，都比現在慘很多，不用過度擔憂，現在算是正常的景氣波動，且事實上當房市降到某一個程度時，政府也會透過政策扶持。」

▲▼ 台北房屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北房屋創辦人葉條輝（左2）與立信建設董事長賴運興（右2）。（圖／記者項瀚攝）

本次台北房屋聯誼會舉辦人為賴運興，他是70年代進入台北房屋的後起之秀，現為立信建設董事長，該公司規模頗大，尤其在板橋江翠北興建超過20案。

賴運興受訪時表示：「當前房市在政策、經濟、利率的影響下，買氣鈍，本來3月還稍有起色，但在川普來這麼一下後，又退回去年12月，整體影響可能會來到3年，經營者要有這樣的心理準備，建議同業也要懂得踩煞車。」

賴運興認為：「成交量低迷，預期建商推案量也會下降，這對整體市場是健康的，以我們公司（立信）為例，本來今年要推300億元，可能調整為50~70億元，方向就是同一區1案賣過半，另1案再上，建商要懂得伺機而動，購地也是如此。」

房價會跌價嗎？賴運興看法相對保守，他說：「現在，所有消費者一定停看聽，投資買盤45%全退場，部分換屋族也可能先不換，惟首購剛性需求仍在，這3年房價是否下修，重點要觀察下半年的經濟、市場狀況。」

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關鍵字：台北房屋葉條輝賴運興立信建設北屋鼻組

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