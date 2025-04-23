ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南知名海鮮餐廳撤出半年　新租客月搬68萬進駐登店王

記者張雅雲／高雄報導

台南知名的丸三海津餐廳因租約到期，營業至去年6月底，不少老顧客都相當不捨，沒想到才短短半年，屋主就成功租出，月租金達68萬元，為今年中西區店面最貴租金，信義房屋專家表示，附近商圈已有不少店家進駐，向來是餐飲業的兵家必爭之地，已形成群聚效應。

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

▲▼ 台南,安平,店面,中西區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南知名的丸三海津餐廳因租約到期，營業至去年6月底，不少老顧客都相當不捨，沒想到才短短半年，屋主就成功租出，月租金達68萬元。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該餐廳粉專表示，因合約關係，營業至去年6月底，並透露還在找尋新點。（圖／翻攝自Google Maps）

丸三海津餐廳是台南知名在地餐廳，也是知名婚宴會館，據台南人透露，開店至少40年，是不少在地人家庭聚餐、舉辦婚宴的首選，沒想到去年6月底突然暫時歇業，在地人都相當不捨，直呼口味讚且份量足，該餐廳粉專表示，因合約關係，營業至去年6月底，並透露還在找尋新點。

該店位於中華西路二段，空租短短半年，根據租賃實登今年已租出，地坪680.63坪、建坪216.8坪，租期為1月1日至2028年12月31日，租期為3年，月租金68萬元，為中西區今年最貴店租王，換算地坪租金單價約1000元。在地仲介透露，該店因地坪大，墊高租金總價，單價仍符合區域行情，預計之後仍是餐飲業進駐。

▲▼ 台南,安平,店面,中西區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中華西路一帶附近有台南市政府、家樂福安平店、台南運河等，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構台南區經理陳佩吟表示，中華西路一帶以餐飲業集中聞名，附近有台南市政府、家樂福安平店、台南運河等，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工，人口快速進駐，帶動商圈快速發展，餐飲業已形成群聚效應。

店名 位置 坪數 開幕時間 租金
未定 中西區中華西路二段206號 地坪 680 坪 未定 68 萬
三山 中西區中華西路二段 地坪 368 坪 未定 預估 60 萬以上
茶六 安平區永華路二段551號 地坪 440 坪 2024/6 60 萬
輕井澤鍋物 安平區中華西路二段7號 地坪 450 坪 2014/5 續租預估 50~60萬

▲近期中華西路周邊大型店面租金。（ETtoday製表）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，沿線已有三山、茶六、輕井澤等大型品牌插旗，透天店面以土地坪數換算，1樓單坪租金約1000~1300元。純土地租賃，則每坪落在500~600元，去年剛開幕的茶六，根據租賃實登，月租金也要60萬元，以餐廳來看，租金雖然都不低，但因為有足夠的消費客源，大型店面也非常搶手。

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台南餐廳丸三中西區店面.租金信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

桃園公告土地現值調幅高達6.34%　市議員林政賢曝六都之冠

桃園市議會定期大會23日進行地方稅務局工作報告，市議員林政賢指出，114年公告土地現值調幅，全國平均調幅為4.88%，桃園市卻高達6.34%，為六都之冠，恐使地價稅大幅上漲，加重市民稅負，呼籲市府應儘速提出具體配套措施，協助民眾因應突如其來的稅負壓力。

35分鐘前

1~2月預售交易量縮6成　信義：「不買會更貴」心態消失

1~2月全台預售交易量持續低迷，寫下5年來同期新低，並年減約6成。信義房屋專家表示，市場已經沒有「不買會更貴」的心態，消費者更謹慎購屋，市場呈現個案表現，具備有捷運站、總價控制得當、大基地與CP值的個案，是順銷關鍵。

3小時前

台南知名海鮮餐廳撤出半年　新租客月搬68萬進駐登店王

台南知名的丸三海津餐廳因租約到期，營業至去年6月底，不少老顧客都相當不捨，沒想到才短短半年，屋主就成功租出，月租金達68萬元，為今年中西區店面最貴租金，信義房屋專家表示，附近商圈已有不少店家進駐，向來是餐飲業的兵家必爭之地，已形成群聚效應。

4小時前

北市「深夜洗車聖地」拆光　地主：改造300坪公園

市民大道三段的深夜洗車聖地拆掉了，現場正進行拆除工程，經查該片土地連同過去鐵皮屋共約300坪，地主是台北市政府。工務局表示，該地將興建為公園，也是中山區最後一個未開闢公園。

6小時前

網友買股被套牢「繳不出工程款」　在線等：預售屋該認賠嗎？

川普2日宣布對多國課徵高關稅，雖然9日決定暫緩90日施行，金融市場仍持續為之震盪，就有網友認為關稅跟一般人無關，何況還暫緩實施，引來苦主透露，要繳交預售案的工程款，卻因為股票被慘套，除了認賠，還有其他方法嗎？

7小時前

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」　人夫慘曝開銷！網吵翻：打趴87%人

「覺得人生很難！」一名35歲人夫透露，在雙方父母贊助下，他與老婆在台中買下1600萬新房，但每月光房貸與管理費就要4萬元，加上生活支出與育兒壓力，讓他苦不堪言。事實上，原PO與老婆月薪分別為48000元、38800元，這讓大票網友搖頭開酸，「房貸佔薪資將近一半，真的是勇氣可佳！」

8小時前

北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

最新一集《地產詹哥老實說》邀請《住展》雜誌發言人陳炳辰，盤點北台灣各縣市的Q1最低價案，發現北市還有6~7字頭，新北主要行政區除了淡水，還有其他區有3字頭。另外，桃園2字頭、新竹3字頭也是頗親民的價位，但基隆最低價成交要4字頭了。

8小時前

不是青埔！　桃園房仲揭「正港中壢人」買房首選地段

青埔房價一飛沖天，新案最高逼近8字頭。但中壢在地房仲表示，青埔買盤有高達4成是外地客，年齡層以年輕人為主，而對於「正港中壢人」、中年及老年人來說，海華特區才是買房首選地段，該區坐擁百貨機能，生活機能成熟豐沛，又鄰近交流道、火車站、機捷站，是傳統桃園的富人區。

9小時前

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1+1」　擬辦理私募自救

中鼎（9933）子公司承攬美國老煉油廠工程，高達196.04億元款項未能回收，雖然強調「不是收不回，而是逐年收回」，但股價仍連4天跌停。今（22日）中鼎董事會決議通過辦理私募普通股案，發行股數上限為9萬張，私募價格不得低於參考價格的8成，另原定股利由「2+0」改成「1+1」。

21小時前

台中預售交易量大降8成　平轉戶求售喊「買回3年前價格」

自第七波選擇性信用管制實施後，房市交易量下滑相當有感，以台中市來說，信用管制前半年的4~9月份，預售屋成交筆數1萬6304筆，而從去年10月至今，交易筆數僅剩3894筆，整體衰退8成，且狀況趨於嚴苛。

4/22 18:19

鷹架從天而降！　建案施工釀災車輛遭砸板金凹陷

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！..

不是青埔！　桃園房仲揭「正港中..

北市「深夜洗車聖地」拆光　地主..

台中傳奇夜店辦「告別派對」　神..

台中預售交易量大降8成　平轉戶..

每坪底價3.2萬！大寮8000..

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1..

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下..

網友買股被套牢「繳不出工程款」..

青埔再現「每坪79萬」新高價　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

桃園公告土地現值調幅高達6.3..

1~2月預售交易量縮6成　信義..

台南知名海鮮餐廳撤出半年　新租..

北市「深夜洗車聖地」拆光　地主..

網友買股被套牢「繳不出工程款」..

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！..

北市新案6字頭、基隆已比淡水貴..

不是青埔！　桃園房仲揭「正港中..

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1..

台中預售交易量大降8成　平轉戶..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366