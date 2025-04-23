台南知名海鮮餐廳撤出半年　新租客月搬68萬進駐登店王

記者張雅雲／高雄報導

台南知名的丸三海津餐廳因租約到期，營業至去年6月底，不少老顧客都相當不捨，沒想到才短短半年，屋主就成功租出，月租金達68萬元，為今年中西區店面最貴租金，信義房屋專家表示，附近商圈已有不少店家進駐，向來是餐飲業的兵家必爭之地，已形成群聚效應。

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▲台南知名的丸三海津餐廳因租約到期，營業至去年6月底，不少老顧客都相當不捨，沒想到才短短半年，屋主就成功租出，月租金達68萬元。（圖／記者張雅雲攝）

▲該餐廳粉專表示，因合約關係，營業至去年6月底，並透露還在找尋新點。（圖／翻攝自Google Maps）

丸三海津餐廳是台南知名在地餐廳，也是知名婚宴會館，據台南人透露，開店至少40年，是不少在地人家庭聚餐、舉辦婚宴的首選，沒想到去年6月底突然暫時歇業，在地人都相當不捨，直呼口味讚且份量足，該餐廳粉專表示，因合約關係，營業至去年6月底，並透露還在找尋新點。

該店位於中華西路二段，空租短短半年，根據租賃實登今年已租出，地坪680.63坪、建坪216.8坪，租期為1月1日至2028年12月31日，租期為3年，月租金68萬元，為中西區今年最貴店租王，換算地坪租金單價約1000元。在地仲介透露，該店因地坪大，墊高租金總價，單價仍符合區域行情，預計之後仍是餐飲業進駐。

▲中華西路一帶附近有台南市政府、家樂福安平店、台南運河等，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構台南區經理陳佩吟表示，中華西路一帶以餐飲業集中聞名，附近有台南市政府、家樂福安平店、台南運河等，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工，人口快速進駐，帶動商圈快速發展，餐飲業已形成群聚效應。

店名 位置 坪數 開幕時間 租金 未定 中西區中華西路二段206號 地坪 680 坪 未定 68 萬 三山 中西區中華西路二段 地坪 368 坪 未定 預估 60 萬以上 茶六 安平區永華路二段551號 地坪 440 坪 2024/6 60 萬 輕井澤鍋物 安平區中華西路二段7號 地坪 450 坪 2014/5 續租預估 50~60萬

▲近期中華西路周邊大型店面租金。（ETtoday製表）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，沿線已有三山、茶六、輕井澤等大型品牌插旗，透天店面以土地坪數換算，1樓單坪租金約1000~1300元。純土地租賃，則每坪落在500~600元，去年剛開幕的茶六，根據租賃實登，月租金也要60萬元，以餐廳來看，租金雖然都不低，但因為有足夠的消費客源，大型店面也非常搶手。

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