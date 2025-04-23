雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」　人夫慘曝開銷！網吵翻：打趴87%人

▲原PO夫妻雙薪8萬多元，每月要付4萬房貸與管理費。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「覺得人生很難！」一名35歲人夫透露，在雙方父母贊助下，他與老婆在台中買下1600萬新房，但每月光房貸與管理費就要4萬元，加上生活支出與育兒壓力，讓他苦不堪言。事實上，原PO與老婆月薪分別為48000元、38800元，這讓大票網友搖頭開酸，「房貸佔薪資將近一半，真的是勇氣可佳！」

一名網友在臉書《匿名2公社》表示，35歲的他在台中擔任品保小主管，月薪48000元，老婆則是總務小主管，月薪38800元，等於夫妻雙薪86800元，在雙方父母資助頭期款之下，讓他們順利買下一間1600萬元的全新三房。

不過面對每個月要付4萬房貸、管理費，生活開銷、保險之外，還有孩子正在讀幼兒園，讓原PO過著被錢追著跑的生活，更崩潰哀喊「覺得人生很難！」

該文章也被轉發到《爆料公社》，大票人紛紛搖頭開酸，「那你們為何要挑1600萬的房子來背」、「房貸佔薪資將近一半，你真的是勇氣可佳」、「有金援就要偷笑了」、「為什麼要選1600萬的房」、「你們這種薪水敢買1600萬的房子？算數都不會嗎」、「有爸媽贊助還在靠北什麼，真不知足」、「通常一家4口沒12萬以上真的很痛苦」、「雙薪15萬的都頂不了，到底怎麼敢的啊」、「這個文我只看到父母幫付頭期款，已經打趴87%的人」。

也有網友建議，「房子賣掉都沒問題」、「開啟斜槓人生」、「根本沒辦法活啊...還是租房吧」、「只能兼職」、「自己要選新房的，選二手的就輕鬆多了」、「可以選二手房或公寓，車也能開二手國產，不都是自己的選擇嗎」。

也有過來人認為，「跟你差不多，1000萬房貸，我跟我老婆年收入約125萬，也是覺得很硬」、「我薪水差不多，繳2萬房貸就很硬，還要兼職」、「至少有人幫你開頭，剩下的省一點，還是可以過的，已經打趴很多人了」。