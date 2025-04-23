不是青埔！　桃園房仲揭「正港中壢人」買房首選地段

▲房仲表示，對於「正港中壢人」、中年和老年人來說，海華特區才是買房首選。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

青埔房價一飛沖天，新案最高逼近8字頭。但中壢在地房仲表示，青埔買盤有高達4成是外地客，年齡層以年輕人為主，而對於「正港中壢人」、中年及老年人來說，海華特區才是買房首選地段，該區坐擁百貨機能，生活機能成熟豐沛，又鄰近交流道、火車站、機捷站，是傳統桃園的富人區。

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近年桃園房市表現亮眼，其中占盡版面的就是青埔特區，房價漲勢驚人，新案出現7字頭價碼，甚至逼近8字頭，超越新竹以及新北市不少區域。

不過，東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「青埔具備不少重大建設，最重要的是擁A18高鐵機能，買盤有約4成比例都是外來通勤族，買方大多是年輕人，青埔人會稱自己為『青埔人』，但對於不少在地桃園人、尤其是『中壢人』來說，對SOGO站前海華特區的印象更好，才是買房的首選區塊。」

廖壽業介紹，海華特區緊鄰中壢車站，站前就是SOGO百貨，生活機能佳，可說是中壢最繁華的一區，且走路700~800公尺即可抵達機捷A21站，開車5~6分鐘也可接上中壢交流道，又有學區與公園綠地加持，因此相當受在地人青睞。





▲海華特區緊鄰中壢車站，站前就是SOGO百貨，生活機能佳。（圖／東森房屋提供）

廖壽業指出，海華特區居民素質高，其中金華里的人均所得在桃園屬超級前段班，由於中壢工業區就在附近，不少工廠企業主都選在海華特區買房，「桃園的傳統富人區，除了藝文特區外，就是海華特區。」

房價方面，廖壽業指出，青埔因為有高鐵機能，房價被外區客所帶動，以相同屋齡條件的社區來比較，海華特區便宜約1~1.5成，在比價效益下，也讓桃園、中壢在地人以海華特區作為買房的首要選擇。

廖壽業指出，海華特區開發飽和，若有新案推出，應也會有6字頭價碼，目前區域以10~30年的中古社區產品居多，豪宅成交單價約45萬元，一般10年社區約40萬元左右，屋齡再高一點的社區則只需3字頭，CP值高。

▲廖壽業強調，中壢海華特區住民素質佳，人均所得高。（圖／東森房屋提供）

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