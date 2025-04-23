1~2月預售交易量縮6成　信義：「不買會更貴」心態消失

▲今年前2月預售揭露戶數僅7千餘戶，寫下近5年以來同期的新低。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

1~2月全台預售交易量持續低迷，寫下5年來同期新低，並年減約6成。信義房屋專家表示，市場已經沒有「不買會更貴」的心態，消費者更謹慎購屋，市場呈現個案表現，具備有捷運站、總價控制得當、大基地與CP值的個案，是順銷關鍵。

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最新實價預售揭露件數統計，今年前2月預售揭露戶數僅7千餘戶，寫下近5年以來同期的新低，且較去年同期量縮約6成。

▲實價登錄預售交易件數統計。（表／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「預售市場過往就是房市領頭羊，受到房市風向改變與房貸政策影響，民眾對於購買預售案顯得更為謹慎，1、2月雖然有年節影響，不過預售案揭露件數出現明顯量縮，反映市場已經沒有不買會更貴心態。」

曾敬德接著表示：「現在的消費者，更精挑細選適合自己的個案，謹慎購屋，現在市場上已呈現個案表現，具備有捷運站、總價控制得當、大基地與CP值的個案，是現在市場上還能順銷的關鍵。」

價格方面，曾敬德表示：「今年1、2月交易還沒有反應關稅後的台股大跌，倘若預售買氣持續遲滯，開發商銷售時間拉長，價格是否出現動搖值得關注。」

房市專家何世昌表示：「現在新案開價大多以區域行情開出，但沒有看到明顯的降價、讓利潮，市場低迷是從去年919開始，因此今年Q2非常重要，若買氣持續低迷，到了Q3就等於是『急凍1年了』，到時可能就會有建商受不了，開始下調價格。」

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