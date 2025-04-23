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北市「深夜洗車聖地」拆光　地主：改造300坪公園

記者項瀚／台北報導

市民大道三段的深夜洗車聖地拆掉了，現場正進行拆除工程，經查該片土地連同過去鐵皮屋共約300坪，地主是台北市政府。工務局表示，該地將興建為公園，也是中山區最後一個未開闢公園。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

▲▼ 洗車行 。（圖／記者項瀚攝）

▲市民大道三段的深夜洗車聖地「創興手工洗車」、「一流洗車」拆掉了。（圖／記者項瀚攝）

市民大道三段、渭水路交叉口的「創興手工洗車」、「一流洗車」主打快速人工洗車，又營業到大半夜，在台北市中心極爲少見，因此生意相當好，過去每個時段前往都有人，也常常需要排隊。

不過，「創興手工洗車」、「一流洗車」連同周邊的其他洗車店、鐵皮屋近日正在進行拆除工程，讓人好奇這塊地之後要幹嘛？經查，該片土地共達313坪，所有權人為台北市，管理者為台北市工務局公園路燈工程管理處。

▲▼ 洗車行 。（圖／記者項瀚攝）

▲「創興手工洗車」、「一流洗車」過去生意相當好。（歷史照／記者項瀚攝）

台北市工務局表示：「該地過去由民眾經營洗車場、汽車修理場、豆漿店或檳榔攤等，未來將開闢為『中山436號公園』，可改善地上窳陋都市景觀並開闊視野，也可提供附近居民、遊客及辦公人員駐足休息、遊憩的空間。」

台北市工務局表示：「公園內6間建築物屬既存違章建築，過去依相關規定，以公告地價年息百分之5計收無權占用使用補償金，該地在2008年變更為公園用地，未來將變身為『中山436號公園』，也是中山區最後一個未開闢公園。」

吉田開發建設副總蔡耀德表示：「該地位於北市精華地段，鄰近光華商場、臺北科技大學，觀察周圍新建案即使有高架橋抗性，成交單價也達135~140萬元水準，雖然洗車場帶給民眾方便，但有座3百坪的公園誕生來取代鐵皮屋，對於市容、甚至區域房價來說都是大大加分，相信此建設也能帶給周圍老屋都更大的動力。」

洗車行業者觀察：「台北市的洗車行，若是有專人服務的店家，大多是與加油站結合或一般街邊店，而若要找開到深夜、甚至24小時的洗車去處，基本上就只有自助洗車店，且位置普遍較偏遠。」

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關鍵字：市民大道渭水路洗車一流拆掉倒了台北市工務局公園中山436號公園吉田開發建設蔡耀德

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