房市回溫？預售屋買氣升　專家揭4關鍵：多頭生死存亡關鍵期

▲房市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

國內四大房仲公布的數據顯示，今年3月的交易量相較2月成長了15.5%至37.4%。馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文，分析預售買氣回升的四大原因，並警示這可能只是短暫回溫，未來仍有下滑風險。「第二季可能是房市多頭生死存亡的關鍵時期。」

何世昌指出，預售買氣回升的原因主要有四點。首先是329檔期的啟動，這段期間是購屋旺季，來客量與成交量同步上揚。其次，由於一、二月基期偏低，全台預售屋單月成交件數不到5000件，三月量增並不意外。

第三，三月推案量大增，許多建案啟動強銷，使得成交量放大。最後，市場逐漸消化利空，雖然央行打房政策仍籠罩全台房市，尤其中南部市況低迷，但市場正在適應新調控措施，利空逐步鈍化。

何世昌表示，整體來看，三月的預售屋市況僅僅是「止穩」，但還未達到「活絡」的程度，需要更多時間觀察後市是否平穩。他也不排除目前只是短暫回溫，未來可能再度下滑。

何世昌預估，根據三月的市調概況，台灣預售屋成交件數可能回升至5500至6000件之間。如果第二季逐月成交件數能持續回升至6000至7000件，下半年預售屋的賣壓與價格下修壓力會減少許多。然而，如果第二季逐月成交件數不到6000件，下半年建商降價的機率將明顯升高，消費者有機會撿便宜。何世昌強調，第二季可能是房市多頭生死存亡的關鍵時期。