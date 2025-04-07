ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

AI時代房地產新革命　591智慧服務提升成交效率

▲▼ AI助手,房地產,房仲,AI技術,成交率,591交易網,智慧。（圖／591交易網提供）
▲隨著AI快速發展，591打造高效房地產市場，推出「591 AI助手」服務。

圖、文／591房屋交易網提供

在房地產業，速度就是成交的關鍵！隨著AI快速發展，591打造高效房地產市場，推出「591 AI助手」服務，已於全台正式上線，透過「智慧房聊」、「AI影音講房」、「智能標題」三大核心功能，預計可提升聯絡效率50%，讓買賣雙方的交易過程更加順暢與便捷，立即體驗AI技術帶來的革新，搶占市場先機！

你是否曾因為忙碌而錯過客戶的訊息?現在，有了AI助手服務，買賣雙方可以24小時無縫對接，大幅提升成交率。智慧房聊能夠自動回覆客戶訊息，即使在夜間無人時段，也能即時回覆，不錯過任何一筆成交機會！即時溝通的優勢減少了資訊延遲，讓買賣雙方能迅速獲取所需資訊，降低訊息遺漏風險，提升滿意度。此外，系統內建超過15個獲客管道，能夠智能獲取客戶名單和提升曝光量。此外，提供精準客戶需求也幫助房仲更有效服務，提高成交機率。

在競爭激烈的房仲市場中，除了提供專業服務，還需要強大的行銷工具來吸引買家目光，打造個人品牌，與客戶建立更強的信任感。過去，房仲業者必須耗費大量時間製作一支專業的房屋開箱影片，如今AI影音講房服務可以一鍵生成精美房產影片，讓房仲輕鬆打造自媒體，提高物件吸引力，多種高品質模板讓影片產出更快速，並且可以客製化人聲，提供專業語音解說，提升影片質感，短短5秒內就能吸引潛在客戶關注，提高物件的可見度，同時，影片支援社群平台分享，系統還能智慧生成數位名片，讓成交更有效率。

如何讓你的物件在茫茫人海中脫穎而出?智能標題透過AI技術分析市場趨勢及使用者行為，自動生成最具吸引力的標題，讓物件在網站上的排名大幅提升，增加點擊率有效提升20%，行銷更精準、有效。「591 AI助手」服務為房仲與買賣雙方帶來更智慧的交易體驗，成為房地產行業不可或缺的競爭利器。

▲▼ AI助手,房地產,房仲,AI技術,成交率,591交易網,智慧。（圖／591交易網提供）
▲「智慧房聊」、「AI影音講房」、「智能標題」三大AI工具，預計可提升聯絡效率50%。

關鍵字：AI助手房地產房仲AI技術成交率591交易網智慧

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7942

591「雙11全民購屋節」周周送10萬天天抽5千　央行打房力道大　自住客取代投資客進場　新建案周來人年增2成

買房就上591，數字科技旗下 591 房屋交易網連續3年舉辦「11.11全民購屋節」，吸引超過百萬人響應！只要於11月11日起至12月8日止參加活動，周周送出最高10萬元購屋金優惠，還能天天抽5千元現..

11/12 09:00

台南老牌飯店底價2億遭法拍　專家指：1億元內才有機會拍出

台南東區「亞帝大飯店」為在地老牌飯店，近期因「拍賣抵押物」淪落法拍市場，目前已停業，9日舉行一拍，坪數737坪，底價1億9960萬，為今年台南法拍最高總價。專家指出，一拍底價仍高，三拍以後較有機會拍出。

58分鐘前

台股重挫引爆房市連鎖反應？　專家：股災恐讓買方市場更快成形

股災效應會不會燒進房市？今（7）日台股重挫逾千點，市場哀鴻遍野，不少投資人擔心「資產雙殺」是否成真。事實上，房市早已出現止漲盤整跡象，如今再逢股災衝擊，專家示警：「房市進入修正期的腳步恐怕加快，買方市場正逐步浮現。」

1小時前

「賣房救股」潮來了？　房仲：轉、增貸人數恐增多

台股出現史詩級崩盤，為救股，台中資深房仲解析，房市流通性不比股票，高資產族有本錢可以等，中產階級過去購入千萬元左右物件的屋主，更會因無法承擔虧損，忍住不賣。預計「轉、增貸」的人數，可預期將會變多。

1小時前

股房雙市同消風　專家：豪宅首當其衝「比誰口袋深」

川普關稅政策引發全球市場劇烈波動，各專家無不緊盯美國股市即刻反應出的利空訊息，今（7）日營建股也幾乎全見綠。專家認為，股市房市一起消風，若市場進入連續性崩跌階段，交易歸零，將會進而演變為金融風暴。

4小時前

連假買氣雪上加霜　高雄在地：部分案場「零成交」

清明連假期間，高雄房市呈現明顯降溫，各案場來人數相較去年同期顯著下滑，只剩2成，甚至出現「零成交」窘境。專家表示，內有央行信用管制衝擊，外又遭逢川普推出的關稅重擊購屋信心，不少銷售人員整個連假4天成交慘抱蛋，直呼救命。

4小時前

全年交易陷30萬棟保衛戰　住商：一類型股災影響房市最劇

觀察國內10次股災中，隔年房市表現，交易量增減各半。專家直言，股災發生原因不同，但若是經濟型股災，對房市交易量仍有一定影響，今年全台買賣移轉棟數將創下自2019年疫情以來新低，面臨30萬棟保衛戰。

5小時前

獨／傳產大佬將組團　出手重塑台中七期「新朗日匯」　

台中七期重劃區的豪宅「新朗日匯」被爆出有詐騙10億的嚴重案件，20名受害者中不乏醫生、富商，並且台中地檢署已分案追查。不過《ETtoday》掌握獨家消息，有傳產界大佬要出手「救樓」，且預訂4月將進場重整，豈料此時傳出購屋詐騙新聞，讓他們也相當不解。

5小時前

營建股也遭大屠殺　李同榮：驚奇第八波可能出現

全球對等關稅使台股崩跌，營建股也幾乎全跌停。房市專家表示，股市崩跌，房市下跌必會雪上加霜，預測央行對房市政策會有第八波驚奇，可能是緊急提早降息、資金寬鬆政策，但主要是針對振出口產業、企業融資，只能抑制房市失控崩盤的危機，但不可能促使房市轉空為多。

5小時前

AI時代房地產新革命　591智慧服務提升成交效率

在房地產業，速度就是成交的關鍵！隨著AI快速發展，591打造高效房地產市場，推出「591 AI助手」服務，已於全台正式上線，透過「智慧房聊」、「AI影音講房」、「智能標題」三大核心功能，預計可提升聯絡效率50%，讓買賣雙方的交易過程更加順暢與便捷，立即體驗AI技術帶來的革新，搶占市場先機！

6小時前

#大甲媽 #遶境 爆亮槍威嚇！20歲男落網辯：壯膽用 #台中

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

營建股也遭大屠殺　李同榮：驚奇..

台灣「最有錢的一代」出手　他說..

「賣房救股」潮來了？　房仲：轉..

「囤房稅2.0」將開徵　北市3..

建議台灣效仿日式公寓！網曝3點..

女找房子碰壁　屋主理由：不是公..

獨／傳產大佬將組團　出手重塑台..

股房雙市同消風　專家：豪宅首當..

屋主降價1100萬　他喊1千萬..

北市超多老公寓「80萬／坪↑」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南老牌飯店底價2億遭法拍　專..

台股重挫災引爆房市連鎖反應？

「賣房救股」潮來了？　房仲：轉..

股房雙市同消風　專家：豪宅首當..

連假買氣雪上加霜　高雄在地：部..

全年交易陷30萬棟保衛戰　住商..

獨／傳產大佬將組團　出手重塑台..

營建股也遭大屠殺　李同榮：驚奇..

591智慧助攻　成交效率大提升

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366