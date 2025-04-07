AI時代房地產新革命　591智慧服務提升成交效率



▲隨著AI快速發展，591打造高效房地產市場，推出「591 AI助手」服務。

圖、文／591房屋交易網提供

在房地產業，速度就是成交的關鍵！隨著AI快速發展，591打造高效房地產市場，推出「591 AI助手」服務，已於全台正式上線，透過「智慧房聊」、「AI影音講房」、「智能標題」三大核心功能，預計可提升聯絡效率50%，讓買賣雙方的交易過程更加順暢與便捷，立即體驗AI技術帶來的革新，搶占市場先機！

你是否曾因為忙碌而錯過客戶的訊息?現在，有了AI助手服務，買賣雙方可以24小時無縫對接，大幅提升成交率。智慧房聊能夠自動回覆客戶訊息，即使在夜間無人時段，也能即時回覆，不錯過任何一筆成交機會！即時溝通的優勢減少了資訊延遲，讓買賣雙方能迅速獲取所需資訊，降低訊息遺漏風險，提升滿意度。此外，系統內建超過15個獲客管道，能夠智能獲取客戶名單和提升曝光量。此外，提供精準客戶需求也幫助房仲更有效服務，提高成交機率。

在競爭激烈的房仲市場中，除了提供專業服務，還需要強大的行銷工具來吸引買家目光，打造個人品牌，與客戶建立更強的信任感。過去，房仲業者必須耗費大量時間製作一支專業的房屋開箱影片，如今AI影音講房服務可以一鍵生成精美房產影片，讓房仲輕鬆打造自媒體，提高物件吸引力，多種高品質模板讓影片產出更快速，並且可以客製化人聲，提供專業語音解說，提升影片質感，短短5秒內就能吸引潛在客戶關注，提高物件的可見度，同時，影片支援社群平台分享，系統還能智慧生成數位名片，讓成交更有效率。

如何讓你的物件在茫茫人海中脫穎而出?智能標題透過AI技術分析市場趨勢及使用者行為，自動生成最具吸引力的標題，讓物件在網站上的排名大幅提升，增加點擊率有效提升20%，行銷更精準、有效。「591 AI助手」服務為房仲與買賣雙方帶來更智慧的交易體驗，成為房地產行業不可或缺的競爭利器。



▲「智慧房聊」、「AI影音講房」、「智能標題」三大AI工具，預計可提升聯絡效率50%。