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曼哈頓房市Q1總銷售額達1900億！　年增幅狂飆56％

▲紐約曼哈頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約曼哈頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

根據最新報告，美國紐約曼哈頓今年第一季公寓交易量年增29％，總銷售金額達57億美元（約新台幣1,888億元），年增幅高達56％，顯示富裕買家在股市動盪中轉向房地產尋求避風港，尤其以豪宅市場表現最為突出。

房地產估價公司Miller Samuel與房仲業者Douglas Elliman指出，今年第一季曼哈頓共有2,560筆公寓成交，較去年同期的1,988筆明顯成長。房仲公司Compass進一步指出，500萬美元以上的豪宅交易年增49％，而2,000萬美元以上的超高價住宅更寫下自2019年以來最強勁的第一季表現。

Compass分析指出，高資產買家多以現金交易，對抵押貸款利率變動較不敏感，這一現象顯示他們出於資產配置考量，對房地產的信心正在恢復，也是長期世代財富轉移的體現。本季整體交易中，高達58％為現金購買，當中單價超過300萬美元的物件更有90％由現金買家購入。

相較之下，市場表現最疲弱的為中階市場，即售價介於100萬至300萬美元之間的公寓。Compass指出，該價位帶的簽約量年減10％；反觀售價介於50萬至100萬美元的物件，表現相對穩健。

房仲指出，推升曼哈頓房市強勢復甦的原因來自總體與個體層面的共同作用。一方面，由於股市前景不明，促使高資產族群將資金轉向不動產等實體資產；另一方面，隨著大型銀行與企業要求員工返回辦公室，原本搬離城市的富裕族群正逐步回流，被稱為「回鍋富豪」現象亦助攻房市。

報告顯示，儘管紐約房市長期與金融市場表現高度連動，但今年第一季曼哈頓公寓銷售表現已與股市脫鉤，成為投資人對沖不確定性的首選之一。

關鍵字：房地產北美要聞

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