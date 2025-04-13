台中房市焦點南移13期　「土地公型建商」推案規模擴大

▲13期重劃區位於台中西屯區與南屯區交界，地理位置得天獨厚，尤其具有交通延伸與成熟生活圈整合優勢。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
位於南台中戰略核心的13期重劃區，隨著重大交通與生活機能建設到位，逐漸轉變為實質推案熱區，第二季大案齊發，包含順天建設總銷40億元的「Mr.L」、100億元的鉅虹建設「蒔荃」、「蒔美」。
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鉅虹建設董事長劉品辰表示：「13期擁有交通便利、商圈完善、綠地充裕與教育醫療資源集中的多項優勢。」繼樂田段2案完銷後，持續推進昌明段，後續更有樂田段與楓溪段個案規劃中。據了解，光是鉅虹建設一間建設公司，就布局超過2萬坪，包含已推個案，將會出現超過10個案。
新案「蒔荃」與「蒔美」基地面積超過3000坪，基地位於龍富二路、龍富三街，4月底將進場，共計1棟純2房、5棟3房4併雙梯產品、總銷百億元，市場推測開價將超過6字頭。
▲新案「蒔荃」與「蒔美」基地面積超過3000坪，基地位於龍富二路、龍富三街，4月底將進場。（圖／記者陳筱惠攝）
另外還有惠宇建設也重壓13期，至少擁有6000坪土地庫存，與鉅虹建設並列南台中土地公，目前已推出「惠宇拾山」、「惠宇大然」。而據OPENDATA揭露，「順天MR.L」首波實登出現單價最高81.1萬元、最低74.4萬元，總價最高3993萬元，最低3668萬元。
台灣房屋信實黎明邸家店店長陳家育表示：「南台中過去因房價相對親民、機能日漸成熟，近年吸引不少自住與首購族轉向佈局，逐漸成為市區外圍的購屋新選擇。」
區域內還有「國聚之尚」、「育堂十三苑」、「南悅樂田」等案在售推出，陳家育表示：「近期要搶進購屋族的目光，除基地條件外，還需有超額配備、特殊規劃，未來還有不僅國泰建設申請建照的消息，以及豪宅建商大陸建設插旗的1387坪土地，南台中市場相當熱鬧。」
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