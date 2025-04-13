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跌破眾人眼鏡！　鹽埕破廢大樓流標6次「勇者每坪1.9萬拿下」

▲▼ 鹽埕,瀨南街,法拍,大樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄知名文創景點鹽埕區有1棟45年大樓，日前舉行六拍，外界多預估流標收場，沒想到出現1名勇者以1058.8萬元得標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名文創景點鹽埕區有1棟45年大樓，日前舉行六拍，外界多預估流標收場，沒想到出現1名勇者以1058.8萬元得標，僅加價9.5888萬元，換算單價僅1.93萬元，專家表示，拍定價也算符合區域行情。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

該大樓位於鹽埕區瀨南街，為地上8樓大樓，屋齡45年，拍賣原因為「變價分割共有物」，因不斷流標，日前進行六拍，拍賣範圍為持分地坪23坪、建坪為547.3坪，底價1049.3萬元。

根據鑑價報告記載，該建物現況外牆龜裂、玻璃破損，建物內部有多處鋼筋裸露，年久失修恐有安全疑慮，東側路口有一電梯故障損壞，現多由西側入口進入。

▲▼ 鹽埕,瀨南街,法拍,大樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該物件位於鹽埕區核心地段，附近就是鹽埕埔站、以及駁二特區，具備區位優勢。（圖／記者張雅雲攝）

原本外界預估多為流標收場，沒想到大出外界預料，出現1組人馬投標，僅加價9.5888萬元，得標價為1058.8888萬元，據了解，得標人為中泰建設。而查詢該公司，位於台北信義區，電話號碼未公開。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，建物位處鹽埕區核心地段，附近就是鹽埕埔站、以及駁二特區，具備區位優勢，此次拍賣地上物僅涵蓋1~7樓，基地面積為23坪，皆為部分持分，未能包含完整產權，雖然底價不高，仍嚇退不少潛在買家。

透明房訊《104法拍網》副總經理陳慧瑜表示，中泰建設兼具資產管理公司背景，整合跟分割共有物算是強項，預估取得後將走都更、危老整合鄰地路線，換算單價僅1.93萬元，土地單價46萬元，也算低於區域行情。依照周邊的新案開價來看，若能整合成功，目前鹽埕區新案成交價已站上4字頭，具一定獲利空間。

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關鍵字：高雄鹽埕區大樓文創拍賣

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