ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

股災衝擊房市？建商開「讓利第一槍」　專家：可能成市場共識

▲▼木柵景美房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

面對全球股災與央行打炒房政策的雙重夾擊，市場買氣不如預期，讓建商紛紛思考「讓利」策略？房市專家何世昌近日在臉書分析指出，新北板橋某建案以新板特區7折價開賣，不只是價格話題，更是整體市場氛圍變化的開端，直言「讓利，很可能會逐漸成為市場的共識。」

「讓利第一槍開了嗎？」何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，有建案近期開出讓利第一槍，處在板橋埔墘地區、江子翠地區的交界處，成交均價每坪約75萬元。

何世昌指出，雖然該案高於周邊其他三個建案近年的成交單價，但這價格其實不算太誇張，「勝過周邊其他三個建案的優勢是有河景，因此成交單價較高合理。唯此價格是否算得上『讓利價』，就由各位評斷」。

不過，重點不在於這個案子賣得貴或便宜，而是代表了整體市場「讓利」的風向已經轉變。何世昌分析，3月一度出現買氣回溫的情況，但4月碰上全球大股災，房市成交立刻轉冷，「『讓利』的氛圍越來越濃，很可能逐漸成為市場的共識。」

他強調，建商若能在適當時機讓利，對整體市場反而是利多，「雖然對建商來說會有點小痛，但成交量能夠拉高，對代銷業者與消費者而言都算是好事。」

何世昌也點出目前的房市現況：「今年利空頻傳，不確定因素不斷升高，經濟展望從樂觀轉為保守，使得房市已逐步轉為買方市場。」他提醒，在供給量較大的區域，讓利的急迫性正在上升，建商若要穩定銷售，勢必要重新評估價格策略。

對於消費者如何在這波變局中做出明智選擇，何世昌給出建議：「關鍵是掌握區域行情，包括行政區、次分區與個別路段的價格差異，才能真正買到甜甜價。」

關鍵字：房市建商讓利市場風向新北板橋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

小姑新房不住「硬要跟哥哥住」　男友晃整天！人妻怒了...網逆風挺

一名人妻透露，老公婚前買下一間房子，而小姑明明也有房子卻選擇出租收租金，反倒跟哥哥住同一屋簷下，態度高傲且男友每天都來閒晃，已經影響原PO與孩子的生活了，「哥哥都結婚了，妳不會不好意思嗎？」文章曝光後，全場吵翻，「既然公婆出頭期，你有什麼資格鬼叫」、「人不要臉天下無敵」。

6小時前

家中插頭「出現2狀況」快停用！台電：只要插著就有風險

近來常下雨，更要留意家中的「插座及插頭」。台電先前透過臉書提醒，如果家中的插座或插頭有焦黑、綠鏽，就要趕快停用，否則不僅會耗電，也可能「積污導電」釀災。另外，台電也呼籲，如果長期不使用電器，務必記得拔插頭，「只要插頭插著就有積污導電的風險」。

6小時前

股災衝擊房市？建商開「讓利第一槍」　專家：可能成市場共識

面對全球股災與央行打炒房政策的雙重夾擊，市場買氣不如預期，讓建商紛紛思考「讓利」策略？房市專家何世昌近日在臉書分析指出，新北板橋某建案以新板特區7折價開賣，不只是價格話題，更是整體市場氛圍變化的開端，直言「讓利，很可能會逐漸成為市場的共識。」

7小時前

家長不用站在校門聊天　全台首創！結合咖啡廳的幼稚園

面對少子化趨勢，台中知名的「四季藝術幼兒園」逆勢成長，持續擴展校區，位於重點14期重劃區的「仁美校」更是全台第一座結合咖啡廳的新創幼兒園。

8小時前

「現在是議價好時機？」　他919前買房懊悔：是不是買貴了

鄉民感嘆去年9月一簽完約，政府就打房，自嘆買貴了，但唯一能安慰自己的是房貸利率是2.6%。不過，信義房屋專家表示，若原po是買第一戶，利率其實沒有比較低，去年12月到今年1月，房貸加權平均利率2.53%。

10小時前

他賣房大賺2000萬！前女友媽「曾贊助500萬」喊：一半是我們的

情侶間相處久了就容易有許多糾纏，日前一名網友表示自己和前女友交往近20年，兩人曾一起購入一棟價值1200萬元的透天厝，當時女友媽媽還贊助了500萬元，今年初他也主動歸還這500萬，不過前女友卻認為他將這間房子售出所賺到的2000萬應該分他們一半。

12小時前

陳傑鳴／關稅之亂引爆房市4訊號　「抄底買房？」建議先不要

美國總統川普宣布對等關稅政策，造成全球股市血流成河，台股清明連假後開盤至今，台股暴跌、暴漲，投資人哀鴻遍野。台灣房市如今面臨「信用管制、房貸之亂、川普爆擊」等各大利空盤旋，現在是否為買房出手好時機？

12小時前

常聽友怨「大樓噪音多、住戶愛吵架」他猶豫：該買嗎？過來人秒懂

現在很多人都喜歡電梯大樓，畢竟大多採集中式管理，住戶不用擔心要追垃圾車，還有人代收掛號、包裹等等，不過有網友表示，很多買大樓房子的朋友抱怨，住戶常在LINE群組吵架，且遇到惡鄰居的機率很高，讓他猶豫該不該買大樓房子。對此，信義房屋專家表示，看個人需求，現在年輕人大多喜歡住大樓。

15小時前

大直傾倒戶盼來重建曙光　自嘲都更歷程：像變心女友帶嫁妝回來

「基泰大直」1年半前施工釀禍，使隔壁公寓傾斜，最終夷為平地。但在沒人傷亡的情況下，對受災戶洪逸展來說，可說是塞翁失馬，焉知非福，除都更分回的坪數更多，該次事件也讓他遇見真愛，並在短短1年內就決定結婚。

15小時前

害倒鄰房1年半　「基泰大直」打掉重練最新進度曝光

大直建案「基泰大直」1年半前釀大禍，使隔壁民宅夷為平地，而25戶受災戶最終選擇與基泰合建，受災戶表示，每戶可得到室內1坪換1坪。更新處表示，該都更案整合100%，並已向市府申請報核。

15小時前

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

家中插頭「出現2狀況」快停用

小姑新房不住「硬要跟哥哥住」！..

預售案附近「多一設施」他傻了！..

25人搶大直48年公寓　幸運兒..

家長不用站在校門聊天　全台首創..

關稅之亂「還有人想買房？」　網..

房客退租遇刁難　二房東「拆窗驗..

大直傾倒戶盼來重建曙光　自嘲都..

單親媽砸百萬養出「2個啞巴兒子..

打趴南港！林口人年收入竟破百萬

ETtoday房產雲

最新新聞more

小姑新房不住「硬要跟哥哥住」！..

家中插頭「出現2狀況」快停用

建商開「讓利第一槍」　專家：可..

家長不用站在校門聊天　全台首創..

「現在是議價好時機？」　他91..

他賣房大賺2000萬！前女友媽..

陳傑鳴／關稅之亂引爆房市4訊號..

「大樓噪音多、住戶愛吵架」他猶..

大直傾倒戶盼來重建曙光　自嘲都..

害倒鄰房1年半　「基泰大直」打..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366