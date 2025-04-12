股災衝擊房市？建商開「讓利第一槍」　專家：可能成市場共識

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

面對全球股災與央行打炒房政策的雙重夾擊，市場買氣不如預期，讓建商紛紛思考「讓利」策略？房市專家何世昌近日在臉書分析指出，新北板橋某建案以新板特區7折價開賣，不只是價格話題，更是整體市場氛圍變化的開端，直言「讓利，很可能會逐漸成為市場的共識。」

「讓利第一槍開了嗎？」何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，有建案近期開出讓利第一槍，處在板橋埔墘地區、江子翠地區的交界處，成交均價每坪約75萬元。

何世昌指出，雖然該案高於周邊其他三個建案近年的成交單價，但這價格其實不算太誇張，「勝過周邊其他三個建案的優勢是有河景，因此成交單價較高合理。唯此價格是否算得上『讓利價』，就由各位評斷」。

不過，重點不在於這個案子賣得貴或便宜，而是代表了整體市場「讓利」的風向已經轉變。何世昌分析，3月一度出現買氣回溫的情況，但4月碰上全球大股災，房市成交立刻轉冷，「『讓利』的氛圍越來越濃，很可能逐漸成為市場的共識。」

他強調，建商若能在適當時機讓利，對整體市場反而是利多，「雖然對建商來說會有點小痛，但成交量能夠拉高，對代銷業者與消費者而言都算是好事。」

何世昌也點出目前的房市現況：「今年利空頻傳，不確定因素不斷升高，經濟展望從樂觀轉為保守，使得房市已逐步轉為買方市場。」他提醒，在供給量較大的區域，讓利的急迫性正在上升，建商若要穩定銷售，勢必要重新評估價格策略。

對於消費者如何在這波變局中做出明智選擇，何世昌給出建議：「關鍵是掌握區域行情，包括行政區、次分區與個別路段的價格差異，才能真正買到甜甜價。」