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關稅之亂「還有人想買房？」　網曝：房仲催下斡

▲▼看屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台股7日開盤暴跌超過2000點，股房連動下，有民眾上網好奇問現在還有人敢買房嗎？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台股7日開盤暴跌超過2000點，股房連動下，有民眾上網好奇問「還有人敢買房嗎？」網友透露，之前開價8折下斡旋，當天屋主加價，他直接不談走人，現在房仲拜託他再下斡，表示「屋主誠心賣」。信義房屋專家表示，房市進入買方市場，房價陸續回落到2023年價格。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

關稅之亂引發網友在網路論壇《DCARD》發問，「接下來可能會有企業倒閉潮跟失業潮，一旦買房，要是萬一失業加上經濟大蕭條，可能房貸就繳不出來，好奇現在還有在買房的心態是什麼？有父母資助或現金很多嗎？」

PO文一出引來大批網友分享，網友坦言，親戚家的傳產真的有可能會倒閉，台灣傳產應該會很多老闆選擇退休，更苦的是那些員工和小下游（廠商）。

有網友透露，上個月經驗開價8折可以下斡旋，但當天屋主突然加價，他直接不談走人，結果現在房仲一直Line他說拜託再下（斡旋），「屋主誠心賣。」有網友怒批，「真的活該賣不掉，價格喬好還想加，倒不如開高讓人殺，或自己做球。」

▲▼ 85大樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲現階段央行未祭出第八波信用管制，加上新青安上車的首購族，還在寬限期內，市場目前尚未出現大規模拋售跡象。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高一區協理周清源表示，關稅影響的是產業，現階段央行未祭出第八波信用管制，加上新青安上車的首購族，還在寬限期內，市場目前尚未出現大規模拋售跡象，顯示整體房市仍具一定韌性，若房價要出現「崩盤」，主要在大批賣方因資金短缺遭到斷頭，或寬限期結束後無力償還房貸，進而引發拋售潮，目前主要影響的是買方的購屋信心。

周清源說：「去年上半年的房價高點後，央行祭出信用管制，目前房市進入買方市場，房價開始陸續回落到2023年的價格，進入議價率擴大階段，短期內房價大幅下跌的機率不高，但長線投資需密切關注資金流動性與政策走向。」

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

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關鍵字：台股房市川普信義房屋網友議價斡旋崩盤

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