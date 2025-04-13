15坪房「裝潢報價200萬」！她狂問數家驚呆了　內行吐實況

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近積極找室內裝潢，怎料15坪的新成屋，報價從100萬到200萬都有，讓她忍不住驚呆，於是發文求問「價錢區間應該在什麼範圍呢？」而PO文也釣出內行人，直言現在的設計公司，幾乎都要100萬以上才接案。

網友在Dcard發文提到，她有一間兩房新成屋，室內坪數約15坪，有兩片輕隔間牆要移動，「問了幾家，有很喜歡的，有感覺普通的，不含冷氣、家具、家電，粗估報價從110萬、120萬、180萬，甚至200萬的都有。」

她直言，有的設計公司作品真的漂亮，設計師解說一聽就知道很厲害，但價錢逼近190萬，相當嚇人，「也有那種沒有自己工班的年輕設計公司，粗估120萬元，不曉得價錢區間應該在什麼範圍呢？懇請惠予建議。」

對此，就有內行直言，「沒有什麼才是正確的價格，一大堆因素都會影響裝潢成本，現在設計公司幾乎都是100萬以上才接案了。這幾年都是交屋潮，根本不怕沒錢賺，倒不如開門見山說妳的裝潢預算有多少比較快」、「真的沒什麼正確的價格，建材不同、做的東西多寡，還有施工的麻煩程度，這些都會影響價格」。

另外，也有過來人經驗談，「我15坪也都問不到設計公司，通常都要超過100萬才願意承接，後來我只打算鋪地板」、「小宅你直接找系統櫃廠商，還幫你設計好」、「我家室內19坪多，一開始說裝潢預算100萬（不含電器、冷氣），因為經歷疫情...4年後才交屋，喊到195萬，我們無法負擔，砍了一些細的項目和換掉部分材質，最後是169萬」。