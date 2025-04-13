儲熱式電熱水器「要關掉嗎？」　網答案一面倒...台電曝省電3招

▲原PO擔心儲熱式電熱水器很耗電。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

忙碌一整天回到家，洗個熱水澡超級舒服！如果住處是裝儲熱式電熱水器，沒有要用的時候，有需要關閉嗎？近日就有網友發文透露，她的租屋處是用儲熱式電熱水器，雖然房東說不用特別關，但她還是擔心會耗電，所以想知道過來人的想法。貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「儲熱式電熱水器會不會很耗電」為標題發文，提到她的租屋處是使用儲熱式電熱水器，雖然房東告訴她，使用過後不用特別關，但是她爬文之後，發現很多人都覺得儲熱式電熱水器很耗電。因此，她就想知道，她是不是應該找到開關，在不使用的時候，就將其關閉呢？

貼文一出，底下網友紛紛回應，「要洗之前15分鐘再開就好，一直開著其實也是耗電」、「這個當然沒用要關掉，不然等於一直加熱保溫在設定的溫度」、「這個超耗電」、「勸你還是關」。也有網友透露，「租屋前兩個月不信邪沒有關，結果兩個月電費3400元，後來洗完就關變成一個月650元」。

儲熱式電熱水器很耗電怎麼辦？之前台電粉專「電力粉絲團」曾分享3個省電方式：

1. 加裝定時器，在洗澡時段再加熱。

2. 以淋浴取代泡澡，減少熱水用量。

3. 依人數和熱水用量，選擇適當容量。