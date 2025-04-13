購屋約好「貸款不足得解約」！買方10萬訂金被吃　怒告房仲結果曝

▲劉男表示簽約前有向房仲告知「要能貸款2000萬」才要購屋。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／台中報導

台中一名劉姓男子透過房仲欲購買一處房屋，雙方簽訂不動產買賣契約書，並支付10萬元支票作為訂金，但劉男表示，當初有向房仲告知「銀行要能貸款2000萬」才要購屋，事後因貸款額度不足，劉男要求解約，未料房仲拒絕退還10萬元訂金，劉因此提告請求返還。台中地院法官審理後，駁回劉男請求，判決房仲免還10萬元。全案可上訴。

判決書指出，劉男主張113年2月份透過仲介欲購入一處房屋，雙方簽訂不動產買賣契約書，劉男並簽發票面金額新臺幣10萬元之支票作為訂金，存入履保中。劉男表示，他在購屋前已向承辦的房仲表示，須能夠辦理銀行貸款至少2000萬元始能購屋；房仲當時也口頭許諾，倘若銀行貸款金額不足時，得解除契約。後因該屋屋齡過大，銀行貸款金額不足2000萬元，致劉男無法支付價金，即向房仲要求解除契約，後亦因未支付後續款項而解約。劉男認為，既然契約已經解除，房仲應退還訂金10萬元，為此提告要求返還。

對此，仲介則表示，當時劉男依照買賣契約簽發10萬元支票、以及260萬元支票作為第一期簽約款，但260萬元支票因印鑑模糊無法兌領軋票，而未能依約給付第一期簽約款，經委由代書寄發存證信行催告劉男，要求將260萬元簽約款匯入屢保帳戶，惟劉男仍未給付，後只能以存證信函通知劉男解除契約；而劉男所稱之10萬元為簽訂買賣契約所給付簽約款之一部分，依買賣契約第8條第2項後段約定，仲介自得沒收以作為懲罰性違約金，且買賣契約內並未明定「銀行貸款金額」為購屋條件之一，因此劉男請求返還10萬元自無理由。

台中地院法官審酌，劉男所指的「銀行貸款金額不足2000萬得解約」一說，為房仲所否認，且查看買賣契約之條款，並無關於劉男須先能夠辦理銀行貸款始能購買系爭房地之相關約定，且劉男也自承因貸款不足無法支付價金；而房仲有提出存證信函暨收件回執為證，證明有向劉男催告付款，而劉未能提出其他事證以實其說，因此駁回劉男請求，判決房仲免還10萬元。可上訴。