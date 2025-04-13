果凍女董出手1.3億　加價3千萬拿下后里景觀餐廳

▲台中市后里區的景觀餐廳，因前經營老董過世，因拍賣抵押物進入法拍市場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市后里區的景觀餐廳原名「星月大地」，是不少人假日休閒好去處，但該園區因前經營老董過世，因拍賣抵押物進入法拍市場，底價1億376萬元，由果凍女董出手，加價3千萬，以1.3411億元拿下。

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經查，原名「星月大地」的園區不僅可以泡腳還有兒童戲水池、大草坪、鞦韆滑梯，也成為親子熱門旅遊景點，該景點過去易手後改名「發現星村」，園區土地2054.8坪、建物456.4坪，含租約，整組因債務受讓人聲請，進法拍市場底價1億376萬元。

▲園區土地2054.8坪、建物456.4坪，含租約，整組因債務受讓人聲請，進法拍市場底價1億376萬元。（圖／記者陳筱惠翻攝司法院）

而這位聲請法拍的債務受讓人，經查與出手的果凍女董是同一位，對於得標價格，大家房屋台中后里加盟店店東洪容荃分析：「周邊的土地行情價格約落在1.5~2萬元行情，以法拍的底價來看，含9年建物價格稍微偏高，畢竟建築物還有折舊問題，不過該物件特殊，含有生財設備，但就買賣來看，還是相當符合行情。」

對於聲請法拍的債務受讓人，也就是債權人自己出手，透明房訊台中公司經理鄭本明認為：「不能算是常態，但也偶有出現。」

▲該園區承租人還在營業，民宿蓋得不錯，環境很不錯，視野也很好。（圖／翻攝自《發現星村 Discovery Star Village -原星月大地》）

經查，果凍女董對於拍賣物件，設定價格約1.34億元，他自己以1.3411億元進場，還在債權範圍內，鄭本明表示：「拍出價格會依照分配的優先償還順序，通常會出現債權人出手，是擔心可能拿不回設定金額，那就可以用債權抵繳，再出手轉賣，但此案件相對單純，應是投資人拿下自用或是看準出租收益。」

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