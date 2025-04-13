熱水器漏電！她洗澡一半「心跳驟停」　親吐恐怖經歷：全身都硬的

▲目前傷者仍在醫院治療，經診斷是電擊造成的灼傷，左手手掌上有明顯燙痕。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸海南省樂東縣1名35歲女子近日發布影片分享恐怖經歷，她先前在家洗澡時，疑似電熱水器漏電，導致她心臟驟停，差一點救不回來。當事人表示，自己的案例很值得分享，提醒大家用電熱水器時注意安全，「應該安裝有防漏電保護裝置的熱水器，漏電會自動斷電，而且一定要請專業人士安裝，要定期檢查是否有漏電隱患。」

根據《大風新聞》報導，幸運撿回一名的女子透露，「前些天晚上在家洗澡時電熱水器漏電，我被電到倒下，家人就衝進來了救我。」目前傷者仍在醫院治療，經診斷是電擊造成的灼傷，其眼眶布滿血絲，左手手掌上有明顯燙痕。她透露，「我被電就幾秒，心臟驟停了，還好家裡有人。事後我姐說我當時身體都是硬的。」

女子坦言，自己能獲救真的很幸運，「如果再晚的話，後果不敢想象。我姐衝進去給我做心肺復甦，不光是做了心臟復甦，還有幾個人揉身體才把我救回來的。我已經很幸運地撿回一條命，電熱水器漏電案例很多，但是能救回來的很少。到今天已經感覺好多了，醫生說很多洗澡熱水器漏電電到的，都沒能救回來。」

當事人和家屬懷疑是電熱水器故障，「是那種插電的電熱水器，是我哥買的，現在已經丟掉不敢再用了。」女子提到，聯繫廠家維權比較難，「我們這裡是農村，熱水器買回來是自己裝的，找廠家應該沒多大用」，同時提醒大家用熱水器注意安全，「應該安裝有防漏電保護裝置的熱水器，漏電會自動斷電，而且一定要請專業人士安裝，要定期檢查是否有漏電隱患。」

專業人員指出，漏電保護分為2種，一種是防電牆，漏電時警示燈會亮；還有一種是全感應安全系統，也叫漏電保護開關，使用全感應安全插頭，實時監控供電線路中的火線、零線和地線是不是有漏電，一旦發現系統異常，系統會徹底切斷電源，「選購帶漏電保護裝置的會比較好，人身安全會有保障，而且是由售後專業技術人員上門安裝。」

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