勸女友賣掉小宅「一起買房給我爸媽住」　一票喊過分：孝道外包

▲男友揪她一起合資買房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

結婚前要睜大眼睛，若是價值觀不一樣，就要思考到底還要不要繼續走下去，一名女網友表示，男友要她賣掉自己的小房子，兩人合資買一間更大的房子，給男友的父母住，讓她氣得和男友大吵一架，「我到底為什麼要啊？」貼文曝光，網友勸她快逃，「他沒能力憑什麼要求妳一起盡孝」。

女網友在Dcard發文，「男友說，一起合資買房子給他爸媽住」，男友提議把兩人目前各自擁有的小房子賣掉，然後用這筆錢合資買一間更大的房子，給男友爸媽居住。這讓她非常困惑，「我到底為什麼要啊？」

討論的過程中兩人有了爭執，男友激動表示「不然我爸媽老了我能不照顧他們嗎？」原PO則反駁，希望有自己的生活空間，並認為各自擁有一間房子、過各自的生活並沒有什麼不好。

原PO還提到，男友的父母可以住在男友那裡，而未來她也可以去照顧男友爸媽，「難道婚後不能把另外一半放在第一位嗎？為什麼所有的事情都要以父母優先？」然而，男友對此表示無法接受，大喊「做不到」，因為家人沒有房子住，未來兩人要結婚，應該一起買房子給家人住，認為這樣做並沒有錯。

貼文曝光，網友認為男生提出的要求很過分，「婚後提都過分的要求，他還敢在婚前提」、「分欸，他爸媽沒房子住他們全家該自己檢討，關妳什麼事？」「怎麼不是買房子給你爸媽住，自己要孝順，還要別人也一起啊，這種我估計不會吵，我直接丟了」、「妳男友就是典型的孝道外包，是蠻自私的，犧牲妳不顧妳的感受」。