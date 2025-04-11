25人搶大直48年公寓　幸運兒加價1386萬元拿下

記者項瀚／台北報導

大直北安路48年3樓公寓一拍底價2615萬元，吸引25組人開搶，加價1386萬元，最終以4001萬元脫標，單價高達113.8萬元，溢價高達5成以上，相當驚人。專家解釋，該案都更進度明朗，估算地主權利價值達1億元，換算起來這筆買賣還是相當划算。

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▲北安路3樓公寓一拍底價2615萬元，最終以4001萬元脫標，單價高達113.8萬元。（圖／記者項瀚攝）

大直北安路3樓公寓，權狀約35.2坪，一拍底價2615萬元，換算單價約74.4萬元，不算是特別便宜，且還是佔用的不點交物件。

不過，該物件吸引25組人搶標，最終由1位自然人以4001萬元得標，換算單價高達113.8萬元，溢價率高達5成以上，相當驚人。

▲北安路3樓公寓以高價拍出。（表／記者項瀚製）

法拍業者蘇小強解釋：「該物件之所以能以高價脫標，主要在於其具備都更價值，又出自潤泰之手，且都更進度明朗，權利變換的整合階段雖尚未核定，但已辦理聽證，基本上都更一定會成，只是時間早晚的問題。」

蘇小強進一步分析：「該物件土地持分達15.35坪，使用分區幾乎都是住3-2，容積率達400%，以都更分回條件、營建成本，並以新案每坪130萬元試算後，地主權利價值估達1億元，這樣算起來以4001萬元買入該公寓，還是非常划算。」

至於佔用不點交，蘇小強表示：「由於該案沒有租約，只是單純的無權佔用問題，就算打官司基本上都會贏。若覺得打官司太麻煩、或不想付訴訟費，等待都更期間回租給佔用人也是可行的方式。」

住商不動產台北大直加盟店店東王為立表示：「該公寓地點非常好，緊鄰美麗華商圈，走路1分鐘就可以到劍南路捷運站，假設沒有都更價值的前提下，3樓公寓單價行情約75~80萬元，而該處都更之後，再加上建商品牌，新案單價可達150~160萬元水準。」

▲該物件地段佳，緊鄰美麗華、捷運劍南路站。（圖／記者項瀚攝）

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