ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

25人搶大直48年公寓　幸運兒加價1386萬元拿下

記者項瀚／台北報導

大直北安路48年3樓公寓一拍底價2615萬元，吸引25組人開搶，加價1386萬元，最終以4001萬元脫標，單價高達113.8萬元，溢價高達5成以上，相當驚人。專家解釋，該案都更進度明朗，估算地主權利價值達1億元，換算起來這筆買賣還是相當划算。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

▲▼ 大直,美麗華 。（圖／記者項瀚攝）

▲北安路3樓公寓一拍底價2615萬元，最終以4001萬元脫標，單價高達113.8萬元。（圖／記者項瀚攝）

大直北安路3樓公寓，權狀約35.2坪，一拍底價2615萬元，換算單價約74.4萬元，不算是特別便宜，且還是佔用的不點交物件。

不過，該物件吸引25組人搶標，最終由1位自然人以4001萬元得標，換算單價高達113.8萬元，溢價率高達5成以上，相當驚人。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲北安路3樓公寓以高價拍出。（表／記者項瀚製）

法拍業者蘇小強解釋：「該物件之所以能以高價脫標，主要在於其具備都更價值，又出自潤泰之手，且都更進度明朗，權利變換的整合階段雖尚未核定，但已辦理聽證，基本上都更一定會成，只是時間早晚的問題。」

蘇小強進一步分析：「該物件土地持分達15.35坪，使用分區幾乎都是住3-2，容積率達400%，以都更分回條件、營建成本，並以新案每坪130萬元試算後，地主權利價值估達1億元，這樣算起來以4001萬元買入該公寓，還是非常划算。」

至於佔用不點交，蘇小強表示：「由於該案沒有租約，只是單純的無權佔用問題，就算打官司基本上都會贏。若覺得打官司太麻煩、或不想付訴訟費，等待都更期間回租給佔用人也是可行的方式。」

住商不動產台北大直加盟店店東王為立表示：「該公寓地點非常好，緊鄰美麗華商圈，走路1分鐘就可以到劍南路捷運站，假設沒有都更價值的前提下，3樓公寓單價行情約75~80萬元，而該處都更之後，再加上建商品牌，新案單價可達150~160萬元水準。」

▲▼ 大直,美麗華 。（圖／記者項瀚攝）

▲該物件地段佳，緊鄰美麗華、捷運劍南路站。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

關鍵字：大直美麗華公寓法拍潤泰蘇小強住商不動產都更

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

酸菜魚、生魚片接棒進駐　逢甲陰間民店舊址重燃人氣

台南起家的「醉地府」逢甲河南店，2024年底歇業後，隔壁的火鍋店後續也跟著撤場，如今2間店面都快速迎來新租客酸菜魚、生魚片進駐，信義房屋專家表示：「逢甲商圈消費力轉變，庶民經濟轉為消費體驗，該店位於逢甲商圈外圍競爭也相當激烈。」

1小時前

高雄鳳山吞農藥、鹽酸2死「類凶宅」　658萬求售引熱議

高房價時代，窮比鬼可怕，凶宅詢問度也跟著大增。高雄有間「類凶宅」，父子兩人事隔多年，先後在屋內吞下農藥和鹽酸自殺，不幸送往醫院救治數日後離世，開價658萬元求售，引來不少網友熱議到底算不算凶宅？

3小時前

25人搶大直48年公寓　幸運兒加價1386萬元拿下

大直北安路48年公寓一拍底價2615萬元，吸引25組人開搶，加價1386萬元，最終以4001萬元脫標，單價高達113.8萬元，溢價高達5成以上，相當驚人。專家解釋，該案都更進度明朗，估算地主權利價值達1億元，換算起來這筆買賣還是相當划算。

3小時前

花蓮0403震後公辦都更首案！招標截止至月底

國家住都中心日前宣布啟動0403花蓮震災重建首案，將用公辦都更方式助力災民重建家園，目前已經公開招標，邀請具備相關經驗的專業團隊踴躍投標，截止時間至2025年4月29日。

18小時前

買房不如住飯店？　男子驚覺：房貸利息夠住飯店2年半

買房好還是住飯店划算？臉書一名男網友推算，若以貸款200萬令吉（約新台幣1492萬元）為例，每年光是利息就要繳8萬令吉（約新台幣60萬元），而這8萬令吉的利息足夠住飯店接近2年半之久。他稱，住飯店還有專人打掃，且想換環境就能換，無需被綁在一棟房子裡。

19小時前

中年想轉房仲跑道？他曝「行業原罪」真心話：要有心理準備

央行打炒房前房市火熱，不少人紛紛轉職房仲。就有大前輩坦言，這真的是個不錯的行業，做穩了之後，除了有一定程度的薪酬，工作時間也會比較彈性。可是這行也能看到很多人性的矛盾與貪婪。他也直呼，房仲業本身背負的原罪，如社會地位低落、不易被消費者取信等等，也是踏入這行之前就該有的心理準備。

20小時前

單親媽砸百萬養出「2個啞巴兒子」　萬用3招月收12萬

退休理財顧問廖嘉紅，人稱R姐，10多年前從保經超業變身包租婆，專攻台中買屋收租，精算投報率6％出手買下，緊接著砸大錢提高賣相，順勢漲租，「我看過很多老舊房子，電力不足就容易跳電走火，因此我向台電申請重新拉線，光是水電管線就要20萬元。」R姐堅持居住安全性，這筆錢不可省，優化屋況吸引租客上門，讓空租期幾乎為零，她養出2個啞巴兒子，隔套12間，年賺140萬元。

20小時前

新竹房價飆90萬　他考慮買苗栗「價錢便宜一半」！在地人點1問題

竹科人是帶動新竹房市最重要的族群之一，他們除了選擇關埔、高鐵特區等高價地段，巨城商圈也是熱門選項，一名網友表示，在竹科工作的朋友紛紛抱怨，新竹房價太貴，一坪幾乎都要80、90萬元，只好考慮苗栗竹南的房子，每坪只要50萬元，價格差了快一半，對此，有網友指出，「現在苗栗也漲上去了」。

20小時前

夫妻買房「公公想贊助」　一票搖頭：傻子才拿

「聽到老公的妹妹這樣說，我實在是太害怕了。」日前有網友發文透露，她和老公有買房，公公則想贊助他們，結果沒想到，小姑卻說那間房是大家要一起住的，讓她很錯愕，「我們看的那間只有三房，公婆一家人來，連客廳都擠不下。」貼文曝光後，引起討論。

20小時前

天龍國新案不吹「鳥籠風」　業者：大2房更有競爭力

小宅風越吹越強，建商越蓋越小，但在天龍國並非如此。業者舉例，以大安區來說，若建案產品規劃到位，2房要規劃超過30坪才更有競爭力，也就是「大2房」概念，像是四維路「敦南詠楽」2房規劃34~42坪，忠孝復興「富邦藝庭」也規劃到42坪。

21小時前

【泰格與雪兒】控制狂男友

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

更勝淡水！　房仲推「雙北首購天..

總經費1602億！中捷「黃金橘..

預售案落架「外觀翻車」遭投訴　..

新竹房價飆90萬「苗栗只要半價..

單親媽砸百萬養出「2個啞巴兒子..

25人搶大直48年公寓　幸運兒..

中年想轉房仲跑道？他曝「行業原..

4大百貨卡位台中市　網友諷沒新..

台中中區大樓拆除鷹架變形　建商..

夫妻買房「公公想贊助」　一票搖..

ETtoday房產雲

最新新聞more

酸菜魚、生魚片接棒進駐　逢甲陰..

高雄鳳山吞農藥、鹽酸2死「類凶..

25人搶大直48年公寓　幸運兒..

花蓮0403震後公辦都更首案！..

男驚覺　房貸利息夠住飯店2年半

中年想轉房仲跑道？他曝「行業原..

單親媽砸百萬養出「2個啞巴兒子..

新竹房價飆90萬「苗栗只要半價..

夫妻買房「公公想贊助」　一票搖..

天龍國新案不吹「鳥籠風」　業者..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366