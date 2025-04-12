大直傾倒戶盼來重建曙光　自嘲都更歷程：像變心女友帶嫁妝回來

記者項瀚／台北報導

「基泰大直」1年半前施工釀禍，使隔壁公寓傾斜，最終夷為平地。但在沒人傷亡的情況下，對受災戶洪逸展來說，可說是塞翁失馬，焉知非福，除都更分回的坪數更多，該次事件也讓他遇見真愛，並在短短1年內就決定結婚。

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▲「基泰大直」1年半前施工釀禍，使隔壁公寓傾斜，最終夷為平地。（圖／記者湯興漢攝）

大直建案「基泰大直」在2023年9月7日出大包，因施工不慎，造成工地坍塌，造成隔壁1棟公寓民宅傾斜，最終夷為平地，25戶受災戶無家可歸。

住家變成平地至今1年半，25戶受災戶最終決定與基泰建設合建，整合100%，並於今年初向市府申請都更報核，3月申請續審中，進度明朗，但還有相關程序要跑，想重回家園也不會是太短期的事。

這25戶受災戶，每戶可領到每坪1600元租金，大約每戶每月可領約4.3萬元，在市府的協助下，大多受災戶先暫時搬到南港「重陽花園新城」社宅，另外也有人選在大直一帶租屋。

《ETtoday新聞雲》記者採訪目前住在「重陽花園新城」的受災戶洪逸展，他說：「今年初都更報核了，可能要1~2年才也辦法動工，但至少進度出來，大家心中的大石頭也稍微放下，就像看到一道重回家園的曙光。」

不過，洪逸展提到：「我們社區很多長輩都80幾歲了，當然會擔心看不到新家落成，所以現在就像是與時間賽跑，希望進度可以快一點。」

洪逸展回憶：「最初基泰也有找我們都更合建，當時就開出1坪換0.7多坪，已是相當好的條件，我也有意參與，但最終全案沒成。後來發生倒塌事件，沒人傷亡絕對是最慶幸的，同時又變成1坪換1坪，就像是因為某些條件離開的女友，又帶了更多的嫁妝回來了。」

▲因為「基泰大直」工地釀禍，意外讓洪逸展遇到真愛。（圖／記者項瀚攝）

塞翁失馬，焉知非福的不只都更條件，因為這次的倒坍事件，也讓洪逸展遇到真愛，閃婚。今年43歲的洪逸展坦言：「畢竟我就是宅宅的，也不是說事業多成功，在這年頭要找到願意嫁的，不容易。」

但他說：「住家倒坍後，讓鄰居們都聚集在一起，大家都會關心我為何沒結婚、沒小孩，鄰居有認識在大直開餐廳的越南人，他又再介紹親戚給我認識。」

洪逸展接著說：「我們在去年8月認識，雖然語言溝通上有隔閡，但靠著翻譯軟體、Line聊得很熱絡，彼此認識1個多月後我就飛越南，跟她生活了一段時間，也在越南結婚，現在已接回台灣一起住，這個月就要在台灣舉辦婚宴。」

洪逸展說：「朋友也都跟我說，認識不到1年就結婚，會不會太快，但我想這就是緣分。」對洪逸展來說，現在最大的心願就是趕快和太太、家人一同搬回大直新家，也讓爸媽抱孫。

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