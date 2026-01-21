捷運紅線提前納入豐原站　大建商卡位一次收20筆土地

▲中市府決定將「豐科軸線銜接台鐵豐原站」路段提前納入本次捷運紅線可行性研究。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中軌道建設再推進！市府決定將「豐科軸線銜接台鐵豐原站」路段提前納入本次捷運紅線可行性研究，預計於今年完成研究成果並提報中央審議。隨著紅線規劃逐步到位，豐原開始吸引多家建商展開佈局，其中更有不少整合型土地，一次購入都是20筆地號起跳。

捷運工程局長蘇瑞文指出：「紅線將穿越北區、北屯、潭子、神岡、豐原等行政區，是連結台中核心、市區北側與豐原副都心的重要交通廊道。沿線經過的一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心，以及終點台鐵豐原車站，未來將有效支撐台中北向通勤走廊需求。」

隨著捷運規劃逐步成形，軌道建設效應也開始反映在建商實際佈局上，目前豐原區推案包括「久樘雋陽」、「慶山明仁」、「富宇大宅豐鼎」等指標個案已登場，後續亞昕、國聚、富宇與大華等品牌建商也積極進場。

久樘開發率先於具備產業與生活機能條件的區段推出新案「久樘雋陽」，產品規劃以36至38坪三房及42至43坪3+1房為主，以近千坪基地坐落在亞大豐富健康產業園區與豐原國民暨兒童運動中心之間，銜接成功商圈、11期及14期雙商圈，生活機能成熟。

▲紅線將穿越北區、北屯、潭子、神岡、豐原等行政區，是連結台中核心。（圖／記者陳筱惠翻攝）

其他同樣備受關注的預售案還有「富宇大宅豐鼎」，根據實價登錄揭露，最高單價為53.9萬元、慶山建設繼「慶山明仁」最高成交單價達55.39萬元之後，也將在西勢路推出最新個案「慶山建設合作新案」，尚未公開即引發市場關注。

建商積極卡位的態勢，也顯示市場對豐原發展前景的高度看好，近期寶佳機構近期以17億元標下原為新豐田駕訓班的1700坪土地，換算每坪單價約為94-100萬元。

豐圳段296地號由亞昕集團以16.92億元購入5483.8坪土地，超過20筆的土地，未來將先做土地變更再推住宅案；大華建設則以溢價31.7%拿下的豐原的豐富專案一心段1115地號，換算每坪單價達101萬元，創下區域高單價紀錄，還有國聚及富宇等建商相繼插旗。

▲隨著紅線規劃逐步到位，豐原開始吸引多家建商展開佈局，其中更有不少整合型土地，一次購入都是20筆地號起跳。（圖／記者陳筱惠攝）

久樘開發銷售部總經理黃照旺表示：「豐原過去以自住型市場為主，價格帶相對親民，長期以來屬於被市場低估的區段，隨著捷運紅線規劃進度明朗，並結合產業園區與公共建設逐步到位，區域發展條件出現明顯變化。」

近期土地交易單價已突破百萬元水位，顯示建商在評估軌道建設與中長期發展潛力後，對土地價格的出價水準已有所調整。不過短期內，區域買盤結構仍以自住需求為主，推案去化表現將視建設進度與整體市場氛圍而定。

中長期來看，若捷運紅線後續順利推進並完成中央審議，豐原可望強化與市區及產業聚落間的連結，成為北台中重要節點之一。

