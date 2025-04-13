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以前被嫌遠「北大特區房價狂漲」超搶手！網曝2優勢：造鎮成功

▲網友發現，北大特區近幾年受到歡迎。（示意圖，下同／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

買房是人生重大交易，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名網友表示，位在新北市三峽與樹林交界的「北大特區」，以前都被嫌棄太偏僻、交通麻煩，但近年來卻漸漸受到歡迎，好奇「算是造鎮成功嗎？」對此，信義房屋專家表示，近年來很受歡迎，房價成長快速。

有網友在PTT發文，「 北大特區算是造鎮成功嗎？」林口、淡水、三峽，因偏離市中心被外界戲稱為「鬼城」，不過最近搖身一變，成為房市熱門地段。

原PO表示，當年很多人都覺得北大特區太遠，交通不方便、生活機能不足，結果幾年下來，房子一間接一間蓋、房價也大幅成長，「現在房子越蓋越多，而且現在一坪都超級貴，漲很多，有木有更多相關的八卦呢？」

▲▼北大特區。（圖／記者葉南州攝）

貼文曝光，不少人稱讚環境舒適，機能也越來越好，「因為當年也夠便宜啊，一坪10萬，我們老闆起家厝在那邊，願意從新店搬到三峽」、「偏僻了點，不然真的成功，居民水準也不差」、「在北市上班真的遠，但居住環境在北部算很好了」、「算不錯，比淡海好太多了」、「去一次覺得滿漂亮清幽的，還不賴」、「一堆住戶是北市搬去的，環境真的不錯」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「林三淡」中，三峽是房價成長最快速的，價格便宜，環境清幽，還有不錯的學區，加上北大特區又是重劃區，很受大家喜歡，通常買家都是自住客，「買了就直接住，不會買著等到退休再去住」。

關鍵字：北大特區三峽房市房價網友

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