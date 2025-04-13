全台首創素食燒烤店熄燈　在地透露：異國料理秒接手

▲「昱川全素食燒烤」位於高雄鳳山，已在地20多年，沒想到3月底無預警熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「昱川全素食燒烤」位於高雄鳳山，已在地20多年，不少老顧客從小吃到大，每到用餐時間就大排長龍，沒想到日前無預警熄燈，店家透露，因家庭因素3月底正式結束營業，在地透露，已有越南料理秒承租。信義房屋專家表示，商圈發展成熟，空租率低。

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▲該店主打全台首創素食燒烤，累積超多死忠粉絲，不少老顧客從小吃到大。（圖／記者張雅雲攝）

「昱川全素食燒烤」2006年成立，至今已20年，主打全台首創素食燒烤，累積超多死忠粉絲，不少老顧客從小吃到大，沒想到該店日前在臉書粉專無預警宣布，「因家中長輩接受手術，需要更多時間陪伴與照顧，真的無法同時兼顧店務，決定3月31日正式結束營業。」網友紛紛在留言表示不捨。

在地仲介透露，該店地坪約20坪，建物無保存登記，預估租金約3~5萬元，沒想到熄燈不到幾天，秒有新店家進駐，主打素食越南料理，預計4月中旬開幕，延續該店的素食風格。

▲鳳山是高雄人口最多的行政區，而該店位於鄰近中山路商圈的精華地段。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋文山建國業務陳禹安表示，鳳山是高雄人口最多的行政區，而該店位於鄰近中山路商圈的精華地段，靠近鳳山最熱鬧的商業區及捷運鳳山西站等交通樞紐，店面空租率低。以地坪約20坪的透天店面來說，整棟月租金約在3~5萬元之間，視裝潢、屋況而定。

昱川素食燒烤小檔案 位置 鳳山體育路 坪數 地坪約20坪，建物無保存登記 租金 3~5萬 歇業日期 3月31日 新店家 素食越南料理

▲昱川素食燒烤小檔案。（ETtoday製表）

在地價方面，鳳山中山路因商業活動頻繁，老透天供給量少且具店面價值，近年轉手價格屢創新高，換算單坪地價約180~200萬元。而體育路周邊因釋出量同樣不多，地價約180萬元左右。房仲分析，此地段商圈發展成熟，新店家接手後可望延續其客層，立刻有新租客接手也不意外。

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