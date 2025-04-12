家中插頭「出現2狀況」快停用！台電：只要插著就有風險

▲插座或插頭如果有焦黑、綠鏽，就要趕緊停用。（示意圖／取自Unsplash，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近來常下雨，更要留意家中的「插座及插頭」。台電先前透過臉書提醒，如果家中的插座或插頭有焦黑、綠鏽，就要趕快停用，否則不僅會耗電，也可能「積污導電」釀災。另外，台電也呼籲，如果長期不使用電器，務必記得拔插頭，「只要插頭插著就有積污導電的風險」。

台電先前在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文，提醒民眾要特別注意家中插座和插頭的狀況，如果插座或插頭出現焦黑或綠鏽情形，應立即停止使用，並尋求專業人員協助更換。

台電說明，插座或插頭變得焦黑可能是過電流所致，也就是電器設備流過過大電流，導致發熱甚至起火；而綠鏽則是因為金屬受潮氧化所致，此將導致導電面積縮小，「插電時電阻會變高而發熱，不僅持續耗電，也成為高溫熱源」，倘若加上灰塵、水分，也可能「積污導電」釀災。

因此台電提醒，民眾應定期檢查家中插座和插頭，注意是否有變形、變色、灰塵髒污或鬆動等現象。此外，台電也提供了清潔插座和插頭的建議，在清潔前應先關掉電源，「可戴上膠質手套，用棉花棒、紙巾沾走灰塵或用『乾』布輕拭」，千萬不可以用濕布。

最後台電也說，若電器長期沒使用，務必記得拔掉插頭，因為就算沒有開電器，「只要插頭插著就有積污導電的風險」。